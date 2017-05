O sector dos áridos en Galicia diminúe un 20% a súa cifra de negocio pero mantén os empregos

Os ingresos do sector dos áridos en Galicia experimentaron un retroceso en 2016 próximo ao 20%, ata situarse nos 40,6 millóns de euros, a nivel de 2013. No entanto, as empresas produtoras conseguiron manter os niveis de emprego, que supoñen 800 postos directos e 2.800 indirectos.

A Asociación Galega de Áridos (Agal) lamentou que o sector "non logre consolidar o punto de inflexión iniciado en 2015", ano no que a facturación creceu ata os 50 millóns de euros. "Pero máis dramática é a situación se se compara co record de 131 millóns de 2007, dado que desde entón arrástrase un esborralle do 70%", apuntaron.

Sobre a súa relevancia no territorio, lembraron que a maior parte dos postos de traballo que xeran estas empresas (en torno ao 80%) contribúen a fixar poboación no rural, un ámbito ao que pertencen os seus traballadores.

Para "paliar a grave situación pola que atravesa o sector", indicaron desde Agal, "resulta imprescindible" que se executen ao 100 por cen as anualidades das obras consignadas en Galicia nos orzamentos autonómicos e estatais para este ano, así como "unha maior celeridade nos prazos".