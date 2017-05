Santiago acolle unha conferencia de decanos de educación que aborda o modelo de acceso á docencia

A Universidade de Santiago acolle desde este xoves unha conferencia de decanos de educación que abordará o modelo de acceso á docencia ante a posibilidade de que este sexa modificado.

O obxectivo das xornadas é que as Facultades de Educación adiántense ao posible cambio de modelo a través dun diálogo coa administración educativa de diferentes comunidades autónomas, segundo destacou a Xunta nun comunicado.

Na inauguración da conferencia participou o titular de Educación do Goberno galego, Román Rodríguez, quen resaltou que o profesorado é unha "peza crave" no avance do sistema educativo, á vez que convidou a aproveitar "a oportunidade única" que se ofrece na actualidade para conseguir un "pacto pola Educación" a nivel estatal.

Na mesa inaugural tamén participaron o vicerreitor de Oferta Docente e Innovación Educativa da USC, Roberto Javier López, a decana da Facultade de Ciencias da Educación da USC, Carmen Fernández Morante, o presidente da Conferencia de Decanos de Educación, Juan Carlos San Pedro Veledo, e a secretaria de Ciencias da Educación da USC, Cristina Abeal.

Tras isto, a xornada continuou cunha mesa redonda sobre o acceso á profesión docente desde o punto de vista da administración. A conferencia continuará este venres na Facultade de Ciencias da Educación.