As mulleres diagnosticadas de cancro de mama no programa galego de detección precoz presentan "mellores datos de supervivencia", tal e como destacou o presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo | Fonte: Europa Press

En concreto, como el mesmo detallou ao termo do Consello da Xunta, a supervivencia ao cinco anos das mulleres diagnosticadas no programa é do 96,6 por cento; moi por encima do 83,1 por cento dos casos nos que se detecta por outra vía.

"Mostra a utilidade do programa", salientou o mandatario, tras apuntar que o ano pasado realizáronse case 154.000 exploracións e que iso supón chegar a máis do 83 por cento das mulleres de entre 50 e 69 anos de idade.

Tamén sinalou que na gran maioría das exploracións non se apreciaron lesións e que nun 2,41 por cento dos casos realizáronse probas complementarias por existir sospeitas.

HIXIENE DE MANS

Por outra banda, o Consello da Xunta coñeceu o informe sobre o desenvolvemento da estratexia galega de mellora da hixiene das mans nos centros asistenciais do Sergas.

Coincide no tempo coa celebración do Día Mundial da Hixiene das Mans que se celebra o venres baixo a lema 'A loita contra a resistencia aos antimicrobianos está nas túas mans'.