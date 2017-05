O Exército incrementa a 27 as patrullas terrestres que vixiarán os montes galegos no verán

O Ministerio de Defensa incrementará a 27 as patrullas terrestres do Exército --eran 25 o ano pasado-- que vixiarán os montes galegos durante o período de alto risco de incendios nos meses de verán.

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Comparecerá En Rolda De Pren | Fonte: Europa Press

Deste xeito, o Consello da Xunta autorizou este xoves renovar a firma deste convenio de colaboración, nun acordo que inclúe tamén dous equipos de mantemento móbil do Exército.

O obxectivo é reforzar a vixilancia e identificación de potenciais autores de incendios forestais, á vez que se busca que a súa presenza disuada destas prácticas delituosas. O despregamento pode alcanzar as 75 patrullas e dous helicópteros de vixilancia se o risco é moi alto.

A Consellería de Medio Rural financiará o importe dos gastos que se produzan con motivo da colaboración, cun orzamento que ascende a case 570.000 euros.

Na rolda de prensa posterior ao Consello, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apuntou que, aínda "sendo preocupantes" os datos, os lumes e hectáreas queimadas este ano están por baixo da media da última década, a pesar da seca e condicións meteorolóxicas do que vai de 2017.

NOVO PARQUE EÓLICO

Noutra orde de cousas, a Xunta autorizou un novo parque eólico, o de Cadeira, que correrá a cargo de Norvento nos concellos lucenses de Trabada, Riotorto, A Pontenova, Lourenzá e Mondoñedo.

A instalación deste parque suporá un investimento de 22,7 millóns de euros, contará con seis aeroxeradores cunha potencia de 18 megawatts e unha capacidade aproximada de enerxía anual de 58.000 megawatts por hora.

Segundo os datos do Goberno galego, con esta autorización o concurso eólico suma 24 parques e máis de 580 megawatts autorizados, cun investimento de 740 millóns.

SEGUNDA EDICIÓN DE AGROBIOTECH

Por outra banda, o Consello da Xunta tamén deu luz verde este xoves ao impulso da segunda edición do programa Agrobiotech, unha aceleradora de empresas dirixida a potenciar o despegamento das compañías innovadoras de sectores biotecnológicos.

Así, aprobou a firma do convenio de colaboración para o desenvolvemento deste programa cun orzamento de medio millón de euros. A iniciativa enmárcase na estratexia de especialización intelixente de Galicia ata 2020.

Esta actuación beneficiará este ano a un máximo de 10 pemes innovadoras. A convocatoria ábrese este venres na web do programa durante un mes de prazo. As empresas situadas en Lugo e Ourense obterán unha maior puntuación co obxectivo de fixar poboación no rural.