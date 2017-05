Uns 20.000 gandeiros elixirán novas directivas en 21 consellos reguladores o 9 de xullo

Uns 20.000 gandeiros e 800 titulares de instalacións industriais elixirán novas directivas en 21 consellos reguladores de produtos de calidade galegos nunhas eleccións que se celebrarán o 9 de xullo.

En concreto, escolleranse un total de 180 vogais en 21 consellos, que escollerán por primeira vez aos seus presidentes e vicepresidentes en plenos constituíntes.

A Consellería de Medio Rural presentou este xoves un informe ao Consello da Xunta no que se explica que estes comicios terán lugar o 9 de xullo --entre as 10,00 e as 17,00 horas--, aínda que os plenos constituíntes celebraranse entre os días 17 e 28 de xullo.

Entre o 3 e 12 de maio ábrese a exposición de censos provisionais e a presentación de reclamacións. Os censos definitivos coñeceranse a partir do 2 de xuño, mentres que o prazo de presentación de candidaturas será do 22 de maio ao 26 de xuño.

Nesta convocatoria están incluídos todos os consellos salvo o da Indicación Xeográfica Protexida (IXP) do Pemento de Oímbra e Mougán --é de máis recente creación--, a IXP Lacón Gallego --que debe adaptar o seu regulamento ao autonómico-- e a IXP Tenreira Galega --porque se reformulará nunha nova que xestione a futura IXP Vaca e Boi de Galicia--.

APOIO DE 480.000 EUROS

Por outra banda, o Consello da Xunta aprobou este xoves axudas a 24 consellos reguladores por 480.000 euros para os seus gastos de funcionamento.

As subvencións sitúanse entre 11.500 euros e os 28.000 euros, en función do consello regulador. Na repartición aplicáronse criterios relacionados coa dispersión da área xeográfica da denominación, o peso dos ingresos propios respecto dos gastos totais, así como o peso dos gastos de persoal.