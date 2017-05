Galicia difunde a súa literatura na 43 Feira Internacional do Libro de Buenos Aires

O sector editorial galego participa na nova edición da Feira Internacional do Libro de Buenos Aires, que se celebra na capital porteña ata o próximo 15 de maio. Ademais de en a caseta de Galicia, a literatura galega tamén terá protagonismo a través do programa de actividades que se desenvolve estes días na feira, no que participarán desde este domingo día 7 e ao longo da semana que vén os escritores Antón Riveiro Coello, Inma López Silva, Andrea Maceiras e Luís G. Tosar, xunto co 'booktuber' Sebastián G. Mouret.

Nun total de 12 actividades, que inclúen charlas, mesas redondas e presentacións de libros, os autores galegos darán a coñecer a súa obra e abordarán diversos temas de actualidade sobre os libros e a lectura no marco desta feira, que en 2016 tivo como convidada de honra á cidade de Santiago de Compostela.

O Goberno galego, en coordinación coa Asociación Galega de Editoras, promove a actividade de proxección exterior do libro galego na feira de Buenos Aires, que contará nos próximos días co acompañamento institucional do conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo.

AXENDA

A caseta de Galicia será o escenario da primeira das iniciativas dos autores galegos na feira, que manterán un encontro co público o domingo ás 18,00 horas. Ao día seguinte, Inma López Silva e Antón Riveiro Coello propiciarán un diálogo sobre 'O porqué da escritura', ao que seguirá, o martes 9, a charla 'Novos escritores, novos lectores', con Sebastián García Mouret e Andrea Maceira. Ese mesmo día, Riveiro Coello falará sobre 'A construción da memoria'.

Todos os autores e autoras galegos desprazados a Buenos Aires participarán o mércores na mesa redonda 'Escribir en Galicia hoxe e mañá'. Nesa xornada, ademais, o booktuber Sebastián G. Mouret ofrecerá unha charla sobre as novas formas de lectura, mentres que o xoves 11 de maio manterá un diálogo co público acerca da como a rede contribúe a promover a cultura.

Tamén o xoves, Inma López Silva e Antón Riveiro presentarán as súas obras 'Aqueles días en que eramos malas' e 'Laura no deserto', respectivamente. A xornada completarase coa conferencia de Luís G. Tosar e o académico arxentino Antonio Requeni 'Xavier Bóveda, a aventura dun poeta galego ultraísta en Buenos Aires', moderada polo presidente da Academia Arxentina de Letras, José Luís Moure.

De face ao seguinte fin de semana, a programación da feira contará, o venres 12, con varias presentacións de obras galegas.