En Marea pedirá no Parlamento galego dotar a Cangas (Pontevedra) dunha ambulancia e do centro de saúde de Aldán

O portavoz de En Marea, Luís Villares, comprometeuse este xoves a trasladar ao Parlamento de Galicia unha solicitude para que o Concello de Cangas (Pontevedra) conte con ambulancia medicalizada e cun Centro de Alta Resolución, e execútense obras "comprometidas" como a do centro de saúde de Aldán-O Hío e a circunvalación de Cangas.

Acompañado pola viceportavoz parlamentaria Carmen Santos, e os deputados Paula Quinteiro e Juan Merlo, Villares reuniuse este xoves co alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, que entre as principais queixas que trasladou destacou "o abandono da vila en materia de servizos sanitarios".

Así, entre outras cuestións, denunciaron que, a pesar de contar cunha poboación de máis de 26.000 habitantes, Cangas non conta con ambulancia medicalizada e esta ten que acudir desde Mos; e que unha infraestrutura "comprometida desde hai anos", como o centro de saúde de Aldán-O Hío, segue bloqueada.

"É un capricho da Xunta de carácter sectario que vulnera o dereito á atención sanitaria da poboación de Cangas", mantivo Villares, que tamén aseverou que En Marea vai continuar esixindo un Centro de Alta Resolución para O Morrazo, "que permita aos usuarios da zona contar con especialidades sanitarias sen necesidade de desprazarse a Vigo".

Doutra banda, Villares reclamou que se constrúa a circunvalación de Cangas, "que leva anos parada" e é "a continuidade natural do desdobramento das obras do Corredor do Morrazo". A todo isto, Pazos engadiu as súas queixas pola "inacción da Xunta" respecto da vía de titularidade autonómica que atravesa Cangas, onde o Goberno local tivo que pintar os pasos peonís.

Finalmente, En Marea manifestou que preguntará no Parlamento por que a Xunta non atende a solicitude do alcalde de manter unha reunión para "coñecer a situación dos diferentes proxectos que afectan o municipio".