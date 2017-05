Rural.- Ángeles Vázquez aposta polo desenvolvemento tecnolóxico do sector vitivinícola para mellorar a súa competitivide

A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, considerou necesario fomentar o desenvolvemento tecnolóxico do sector vinícola para mellorar a súa competitividade durante o encontro anual da Plataforma Tecnolóxica do Viño celebrado en Cambados (Pontevedra).

Neste sentido, explicou que o seu departamento traballa na creación da Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal), que terá como obxectivo principal responder os retos científicos e tecnolóxicos aos que se enfrontan os sectores agroforestal e agroalimentario.

Así, a conselleira reiterou a necesidade de "sumar esforzos" no ámbito do I+D+i para afianzar a calidade dos viños galegos e que estes conxuguen tradición coas demandas actuais dos mercados.

A titular de Medio Rural explicou que, grazas ao dinamismo mostrado nas últimas décadas, o sector do viño en Galicia mellorou as condicións de elaboración, coa introdución de tecnoloxía moderna nas adegas e a propia profesionalización do sector a través dos enólogos.