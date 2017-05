Chegan á Coruña catro dos 15 refuxiados sitios procedentes de Turquía que recibiu España

Un grupo de 15 refuxiados de nacionalidade siria procedentes de Turquía chegou este xoves 4 de maio, sobre as 17.45 horas, ao aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en cumprimento do Programa Nacional de Reasentamento, segundo informou o Ministerio do Interior nun comunicado.

Os 15 refuxiados --dos cales catro son homes, catro mulleres e sete menores de idade-- serán acollidos en Madrid (3), Murcia (8) e A Coruña (4). En total, España acolleu a 1.299 solicitantes de protección internacional, dos que 886 o foron vía recolocación e 413 vía reasentamento.

Segundo lembrou o Ministerio, o Sistema español de Acollida e Integración de solicitantes/beneficiarios de protección internacional ofrece aos seus beneficiarios a permanencia nun centro de acollida ben do Ministerio de Emprego e Seguridade Social ou de ONGs (subvencionadas polo Goberno), no que se garante aloxamento, manutención, asistencia xurídica, asistencia psicolóxica, atención social e asesoramento; acompañamento a centros escolares, sanitarios e sociais públicos; aprendizaxe do idioma e habilidades sociais básicas, orientación e intermediación para a formación profesional e a reinserción laboral, actividades culturais e axudas económicas.