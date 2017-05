Feijóo preside a entrega dos Premios Pontevedreses a seis figuras e entidades destacadas en varios sectores

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, encabezou este xoves a entrega do IX Premios Pontevedreses do Ano que outorga Diario de Pontevedra a seis personalidades e entidades do ámbito social, cultural, científico, empresarial e deportivo. "Son dos nosos", destacou o titular do Executivo autonómico ao referirse ao orgullo de contar con figuras e referentes destacados en todos os sectores sen ter que buscar exemplos fóra de Galicia.

Aínda que por motivos de saúde non puido asistir para recibir o Premio de Honra, do presidente do ONCE e do Comité Paralímpico Español destacouse que "exerce de pontevedrés en todas as súas responsabilidades", segundo a presidenta de Diario de Pontevedra, Blanca García Montenegro.

Motivos de axenda tamén impediron acudir ao acto ao galardoado no apartado de cultura, Jorge Castelo, pola súa traxectoria multidisciplinar e a presenza das súas obras en institucións de todo o mundo.

Branca García Montenegro eloxiou de todos os premiados que "conseguiron que lles guste o que fan e que se inspiraron na contorna onde creceron e viviron", ademais de resaltar os "valores de perfección, colaboración, entrega e valentía" que representan.

Así, os demais distinguidos foron a Asociación de Amigos do Camiño Portugués na categoría de labor social, representada polo seu presidente, Celestino Lores; o grupo marinense Nogar no apartado de empresa, con Agustín Nogueira como xestor; o tamén marinense equipo de baloncesto Peixe Galego, representado polo seu fundador, Luís Santiago, en recoñecemento á traxectoria deportiva do pasado ano; e a científica Alicia Estévez, en investigación.

Xunto co presidente da Xunta, tamén acudiron a este acto a presidenta do Congreso, Ana Pastor; o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; os conselleiros de Sanidade e de Economía, Emprego e Industria, Jesús Vázquez Almuiña e Francisco Conde, respectivamente; e o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

En representación de Ence e Abanca, como patrocinadores do certame, tamén participaron o director en Galicia da factoría pasteira, Antonio Casal, e a directora territorial da entidade financeira, Carmen Fernández.