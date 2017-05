A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, asegurou que Alberto Núñez Feijóo é "un presidente de Liliput e non un presidente dunha nación", xa que, segundo a nacionalista, o líder do Goberno da Xunta "esta dicindo todos os días que teñen un gran peso en Madrid" pero esta situación non se esta producindo, xa que "cinco deputados do PNV teñen máis forza que os 22 deputados galegos que ten o Partido Popular".

Ditas manifestacións realizounas a tamén portavoz do BNG no Parlamento de Galicia nun acto en Ferrol, no salón de actos do antigo Hospicio, onde a formación nacionalista explicou ante militantes e simpatizantes a súa proposta de "modelo de concerto económico".

Pontón situouse a favor desta formula, xa que contempla que un mesmo "recade os seus impostos, con capacidade para ter unha fiscalidade xusta e adaptada á realidade nacional", o que, segundo estimou, "redundaría nunha mellora na calidade dos servizos públicos e na mellora do emprego".

MODELO VASCO

A política galega incidiu en que, desde o seu punto de vista, "Galicia está nunha situación de desamparo, cun sistema de financiamento inxusto e a clave está en poder cambiar, cun modelo de concerto que permita tomar decisións relevantes" sobre úsolle dos recursos propios.

Pontón puxo de exemplo "o modelo de Euskadi, onde ter un concerto permítelles ter moitos máis recursos para blindar a súa sanidade, a educación e as súas políticas de innovación" e que ao que aspira a súa formación política é a que "os galegos non estean na queixa permanente".

Ana Pontón tamén foi crítica co actual modelo de financiamento das administracións locais, "no que as principais cidades galegas están discriminadas na repartición de fondos". "Lévanos a pensar que o máis lóxico é que o que deberiamos de facer é unirnos todos os galegos en defensa dos nosos propios intereses e non continuar sumisos aos que decidan as forzas estatais", resumiu.