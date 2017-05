Entidades LGTBI e colectivos sociais concéntranse en Santiago contra o autobús de Hazte Oír

Unhas 200 persoas, convocadas por entidades LGTBI e colectivos sociais, concentráronse este xoves en Santiago de Compostela en protesta pola chegade á cidade do autobús de Hazte Oír.

Protesta contra o autobus de Faiche Ouvir | Fonte: Europa Press

Os manifestantes déronse cita sobre as 20,00 horas na Praza 8 de Marzo de Compostela, onde criticaron a iniciativa ao berro de 'Bus transfóbico, fóra de Galicia'.

Durante a protesta, que se desprazou despois ata a Praza do Toural, os participantes criticaron a actitude de Hazte Oír e do seu autobús "do odio", que chegou á cidade "con nocturnidade e aleivosía" para evitar que o "rexeitamento social" se fixese evidente.

Para este venres, estes colectivos convocaron outra concentración contra o autobús, que terá lugar ás 12,00 horas na Praza do Obradoiro.