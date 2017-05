O grupo The Soul Jacket abre esta semana a axenda de citas musicais de SON Estrella Galicia

O grupo The Soul Jacket abrirá esta semana a axenda de citas musicais de SON Estrella Galicia cun concerto o venres, en Santiago de Compostela, ao que seguirá outro o sábado en Ferrol, segundo informa a organización.

Un dos grupos do ciclo SON Estrella Galicia | Fonte: Europa Press

Ese mesmo día actuará o grupo The Limboos en Vigo. Outro dos concertos previsto este mes será o do cantante Micah P. Hinson, que revisará os temas dun do seu álbum 'Opera Circuit'.

Ademais, os Deltonos pararán en Ferrol e A Coruña, a mediados de maio "co sempre característico son rockeiro de Hendrik Röver á guitarra e o seu décimo terceiro disco debaixo do brazo", segundo engade.

Toundra e The Tyrell Corporation uniranse ao cartel da Semana da Música da Coruña cunha actuación na Praia Club, onde tocarán os temas do seu último traballo 'IV'. Ademais, súmanse á programación de SON Estrella Galicia artistas como 2manydjs, Oso Leone ou The Posies.

No seu VIII edición, SON Estrella Galicia mantén a súa aposta pola música alternativa nun ciclo anual que vai contar con máis de 150 concertos en 16 cidades repartidas ao longo do territorio nacional e tamén con directos en Brasil.