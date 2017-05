Máis de 100 especialistas en Neuroloxía abordarán os últimos avances en epilepsia este venres e sábado en Santiago

Santiago de Compostela acollerá este venres e sábado a X edición da Reunión Extraordinaria do Grupo de Estudo de Epilepsia da Sociedade Española de Neuroloxía (SEN) na que máis dun cento de especialistas abordarán os últimos avances en epilepsia.

A cita, que terá lugar os días 5 e 6 de maio, congregará a máis de cen especialistas en Neuroloxía provenientes de toda España, co obxectivo de presentar os últimos avances en diagnóstico e tratamento e da epilepsia.

"A epilepsia é unha enfermidade que pode ter un diagnóstico difícil e que pode atrasarse no tempo dependendo da evolución da enfermidade", sinalou o doutor Francisco Javier López González, organizador da Reunión e Coordinador do Grupo de Estudo de Epilepsia da Sociedade Española de Neuroloxía.

Respecto diso, engadiu que "ata o 25% das crises pasan inadvertidas aos pacientes e familiares e, crese que ata no 20% dos pacientes con crises incontroladas existen erros diagnósticos". "Por esa razón, un dos aspectos nos que máis foco se porá nesta reunión é no diagnóstico da mesma", apostilou.

Desta forma, durante a X Reunión Extraordinaria do Grupo de Estudo de Epilepsia da SEN trataranse os avances que se produciron no campo da resonancia magnética (RM), medicamento nuclear ou electroencefalografía (EGG) para o diagnóstico desta patoloxía, así como os aspectos a ter en conta para identificar correctamente aos chamados 'imitadores da epilepsia'.

E é que, trastornos do soño, crise psicógenas ou cefaleas, entre outros, poden dar lugar a cadros que parecen similares a crises epilépticas, pero que en realidade non o son e requiren outro tipo de tratamentos, segundo advirten os especialistas.

NOVIDADES

Tamén se presentarán as novidades en crises e síndromes epilépticos menos frecuentes, as relativas ás epilepsias xeneralizadas, así como a eficacia dos distintos fármacos antiepilépticos ou da terapia con estimulación do nervio vago en pacientes con epilepsia fármaco-resistente.

"O espectro clínico da epilepsia é moi amplo e existen moitos tipos de crises epilépticas, dependendo de onde comece a descarga epiléptica, por tanto o majeo de cada unha delas é diferente", explicou a SEN.

Por outra banda, actualmente o 75% dos pacientes con epilepsia son capaces de controlar as súas crises coa medicación que existe na actualidade, pero hai aínda unha porcentaxe bastante alto de persoas que non responde ben os fármacos, é a chamada epilepsia fármaco-resistente, que poden precisar doutras terapias.

Todos estes aspectos abordaranse na X Reunión Extraordinaria, segundo avanzou o doutor Francisco Javier López, que exerce actualmente como Coordinador da Unidade de Epilepsia Refractaria do Servizo de Neuroloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS).

A epilepsia é unha enfermidade crónica do sistema nervioso que se caracteriza por alteracións leves do estado de conciencia, movementos involuntarios, sensacións, pensamentos ou emocións anormais, perdas de conciencia completa ou convulsións xeneralizadas e que pode afectar a calquera persoa, indistintamente do sexo, a idade ou a raza.

Segundo o estudo 'Epiberia', realizado pola Sociedade Española de Neuroloxía, unhas 578.000 persoas en España sufrirán a enfermidade ao longo da súa vida e 225.000 persoas padeceron crises epilépticas no últimos cinco exercicios. Cada ano detéctanse entre 12.400 e 22.000 novos casos.