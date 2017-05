Alfonso Eiré presenta en Santiago o seu libro máis persoal, 'A morte do meu pai'

Alfonso Eiré estará este venres, día 5 de maio, en Santiago de Compostela, para presentar, da man de Hércules de Edicións, o seu libro máis persoal, 'A morte do meu pai'.

A presentación, en marcada nas actividades da Federación de Libreiros dentro da Feira do Libro de Santiago, terá lugar ás 12,00 horas e nela Eiré estará acompañado do presidente de Hércules de Edicións, Francisco Rodríguez, e de Marcial Gordar, autor do prólogo.

Neste libro, Eiré ofrece aos lectores rezados da súa historia persoal que se converten en leccións de vida para converter a esta novela íntima nun libro universal.