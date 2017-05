O CGAC pecha en Santiago o ciclo de debates 'Tentativas críticas' con tres mesas

O Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) pecha esta semana o ciclo de debates 'Tentativas críticas' con tres mesas dedicadas aos estudos visuais e de xénero, á crítica relacional e aos vínculos entre territorio e poder.

En concreto, este venres, día 5, o centro acollerá ás 16,30 horas o debate 'Estéticas críticas', no que participarán Juan Albarrán, Juan Vicente Aliaga e Javier Tudela baixo a moderación de Pedro Medina, para analizar as liñas de investigación artísticas que "cuestionan as políticas institucionais, sociais, e culturais, e que empregan tanto as disciplinas tradicionais como novas linguaxes".

Posteriormente, ás 18,30 horas, será a quenda de 'Crítica Relacional', onde Peio Aguirre, Darío Corbeira, Juan de Nieves e José Manuel Costa falarán sobre o "cuestionamiento dos papeis do artista, o espectador e a institución".

O sábado, día 6, terá lugar o último dos debates, 'Global e local. Territorio e poder', que porá "os valores dos poderes económicos e institucionais fronte ao coñecemento que a cidadanía ten das súas necesidades e do seu medio ecolóxico, cultural e simbólico". A partir das 11,00 horas, participarán nel Juan Antonio Álvarez Reyes, Javier Hontoria, María Virginia Jaua e Pedro de Llano Neira.