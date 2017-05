Popular perde 137 millóns ata marzo tras provisións de 496 millóns polo negocio inmobiliario

Banco Popular rexistrou perdas de 137 millóns durante o primeiro trimestre deste ano, fronte a beneficios de 93,79 millóns de euros dun ano antes, tras dotar provisións por importe de 496 millóns de euros, un 69,9% máis que no primeiro trimestre de 2016.

O banco realizou estas provisións debido ao incremento nas dotacións do negocio inmobiliario e co fin de sanear e fortalecer o seu balance.

Ditas provisións, sumadas ás que xa realizara o banco, elevan o cociente de cobertura total ata o 45,2% e a de morosos ata o 51,4%, segundo informou este venres a entidade presidida por Emilio Saracho.

A peche de marzo, o cociente 'CET1 phased in' do banco é do 10,02%, o cociente 'CET1 fully loaded' do 7,33% e a de capital total, do 11,91%, polo que Popular sitúa a súa solvencia por encima dos requisitos esixidos e cumpre co requirimento total regulatorio mínimo aplicable ao grupo, por todos os conceptos, do 11,375%.