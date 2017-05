Investigada unha muller en Milladorio, Ames (A Coruña), por denunciar unha falsa estafa bancaria

A Guardia Civil de Milladoiro, no municipio de Ames (A Coruña), procedeu á investigación dunha muller, identificada como L.V.F, por un delito de estafa bancaria e outro de simulación de delito.

Segundo informou o Instituto Armado, os feitos iniciáronse o pasado mes de febreiro cando muller denunciou ser vítima dunha estafa bancaria ao sufrir dous supostos cargos non autorizados na súa conta corrente.

Tras realizarse as investigacións oportunas, segundo relatan as mesmas fontes, resultou que a investigada formalizara un contrato vía Internet cunha páxina de lotarías e apostas, pero non fora "nunca" vítima dunha infracción penal.

A Guardia Civil de Milladoiro detectou máis casos similares na zona, segundo destacaron as mesmas fontes, que concretaron que as dilixencias instruídas neste caso foron remitidas ao xulgado de Instrución de garda de Santiago de Compostela.