Avogados coruñeses e presos do cárcere de Teixeiro disputarán este sábado o partido anual entre ambas as institucións

Este sábado terá lugar no Centro Penal Teixeiro o partido de fútbol anual entre o Colexio de Avogados da Coruña e o de presos do cárcere coruñés, un encontro habitual entre os equipos de ambas as institucións.

Así o sinalou o Colexio de Avogados da Coruña, que destacou que cada ano se celebra este encontro que "busca favorecer a eliminación de prexuízos sobre os presos", que poden así "gozar dun partido de fútbol que lles afaste temporalmente da súa realidade no cárcere".

"Son 90 minutos nos que se esquecen de onde se atopan, sen máis se juga ao fútbol, como un fin de semana calquera en tantos outros campos", manifestou a entidade colexial.

Por parte do equipo do Colexio de Avogados destácase o "bo ambiente que rodea sempre estes partidos". "Hai bromas, risas, pasámolo ben todos. É un partido máis, un once contra once sen nada máis", sentenciou a entidade colexial.