O considerado mellor presentador do mundo de cabalos árabes, Giacomo Cappaci, imparte un curso en Silleda

A Feira Internacional de Galicia Abanca acolle este fin de semana en Silleda (Pontevedra) un 'clinic' de cabalos árabes impartido por Giacomo Capacci, considerado o mellor presentador do mundo desta raza.

Giacomo Cappaci na Feira Internacional de Galicia Abanca. | Fonte: Europa Press

Organizado pola Asociación Galega de Criadores de Cabalos Árabes (Agcca), será a súa terceira edición no recinto e está orientado á presentación destes cabalos en concursos morfolóxicos. Segundo informa a organización, contará con máis dunha vintena de alumnos procedentes de distintos puntos de Galicia e tamén doutras comunidades, como Andalucía ou Cataluña.

Este curso, que terá lugar durante toda a xornada deste sábado e tamén a mañá do domingo, contará con clases teóricas que abordarán como realizar un programa de adestramento para os cabalos que participan en shows, o programa de alimentación adecuado e o suplemento nutricional para este tipo de animais, o esquilado de cabeza e corpo enfocado a exhibicións (detallando coitelas a empregar e zonas a tratar) e o schooling (exhibición na que se expón o cabalo diante do xuíz).

Ademais, na cita deste fin de semana analizaranse os diferentes parámetros á hora de puntuar un cabalo de show para sacar a maior nota final ante os xuíces, segundo concreta a organización da cita.

Os alumnos inscritos tamén recibirán formación práctica con cabalos no ring hípico do recinto, a cal se centrará no esquilado de cara, zonas e coitelas que deben empregarse, no schooling e no traballo de ramal, tanto no referido a tempos como a modo de realizalo adecuadamente.