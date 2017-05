Os pedidos do Citroën C3 aumentan un 70% en Europa no primeiro trimestre do ano

Citröen rexistrou un incremento de de o 70% nas vendas da nova xeración do seu modelo C3 no tres primeiros meses de 2017 con respecto ao mesmo período do ano anterior, segundo informou o fabricante automovílisto a través dunha nota.

En total, desde o lanzamento do Citroën C3 fai aproximadamente seis meses, vendéronse 100.000 unidades deste automóbil, confirmando a súa posición de 'best-seller' da marca.

Ademais, conta cunha taxa de conquista de novos clientes do 60%, de maneira que os clientes particulares que deixaron o seu coche usado proveñen doutras marcas.

En canto á elección da personalización e tecnoloxía, a metade dos clientes decántanse polo nivel de acabado máis alto (Shine). Así mesmo, máis do 60% das vendas son versións bitono, outra 60% conta con tecnoloxía Airbump e máis do 30% elixe a cor de ambiente interior.

Concretamente en España, desde o lanzamento do novo Citröen C3, pedíronse máis de 8.200 unidades do modelo. O 97% dos españois elixe a versión Shine. O 59% as versións bitono, o 78% con tecnoloxía Airbump e o 42% elixe a cor de ambiente interior.