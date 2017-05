Expertos en administración pública fan balance do ano e medio desde a entrada en vigor do novo marco xurídico

A Facultade de Dereito da Universidade de Santiago acolle este venres unhas xornadas que abordan a aplicación da nova lexislación de réxime xurídico no ámbito do sector público que, entre outras cuestións, trata de avanzar no desenvolvemento da administración electrónica.

Xornadas sobre administración pública na Facultade de Dereito | Fonte: Europa Press

Na apertura do evento participou o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, acompañado pola secretaria xeral da USC, Consuelo Ferreiro, a vicedecana da Facultade de Dereito, Ana María Gude, o catedrático de dereito administrativo da USC Luís Míguez e a secretaria do goberno local de Vigo, Concepción Campos Acuña.

As xornadas, organizadas por 'Workers Kluwer' en colaboración a universidade santiaguesa, teñen lugar ano e medio despois da entrada en vigor das novas leis relativas ao Réxime Xurídico do Sector Público e ao Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Un período de tempo que, segundo o número dous do Goberno galego, serve para facer balance e poder sacar conclusións sobre os "beneficios" e as cuestións "a corrixir" dunhas leis que supoñen "un cambio de mentalidade" na forma de entender a administración.

Para Rueda, no horizonte atópase a aplicación da "administración electrónica", unha cuestión na que se van "dando pasos" cara a lograr que esta sexa "rápida, flexible e transparente" e cuxo seguinte obxectivo debe ser a súa instauración nas institucións locais.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Deste xeito, destacou que o pasado ano "100.000 administrados" recorreron aos procedementos electrónicos da Xunta para realizar as súas xestións. Todo iso, segundo Rueda, grazas a "auditoría interna" levada a cabo pola administración autonómica que permitiu detectar que "o 95%" dos procedementos podían ser realizados por vías telemáticas.

O tamén titular de Xustiza e Administracións Públicas resaltou que "onde máis se poden ver os beneficios" da vía electrónica é no ámbito da xustiza, aínda que para iso é preciso contar con "un marco xurídico certo".

Pola súa banda, o catedrático de dereito administrativo da USC Luís Míguez apuntou que é preciso abordar desde unha perspectiva "académica" ao mesmo tempo que "desde unha visión práctica" os novos textos que "están a cambiar o ámbito administrativo".

Para a vicedecana da Facultade de Dereito, Ana María Gude, o novo marco xurídico supón "un acerto", xa que avanza en lograr que os trámites administrativos sexan "máis transparentes e eficientes".