CSIF insiste en que a Xunta "mente de maneira alarmante" cando "di que non pide datos protexidos sobre a saúde dos empregados públicos", sobre o que alega que nas instrucións de permisos "sostén que as enfermidades graves deben corresponderse á listaxe que manexa" o Goberno galego.

Concentración de funcionarios en San Caetano

Así se manifestou a central sindical nun comunicado de prensa tras a denuncia pública efectuada por CSIF respecto de que "a Xunta corre o risco de ser sometida a fortes sancións", de 300.001 a 600.000 euros, en materia de protección de datos "ao esixir aos empregados públicos datos concretos sobre o seu estado de saúde para a concesión de permisos por enfermidade e a aplicación dos descontos por incapacidade temporal".

Respecto diso, CSIF reprocha que "Facenda tentou desmentir" a súa denuncia "descreditando as informacións facilitadas por esta organización sindical", ante o que afirma que "mente de maneira alarmante".

Por iso, CSIF aclara que "a denuncia pública efectuada baséase nun informe xurídico remitido pola propia Axencia España de Protección de Datos (AEPD)" ao sindicato en que recollen "enunciados textuais do devandito informe".

"A Xunta sostén que aplica as instrucións de permisos para desmentir a denuncia de CSIF", segundo apunta o sindicato, que esgrime que lembra que "a resolución do 24 de febreiro de 2016 da Dirección Xeral da Función Pública dita as instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas (DOG nº44 de 4-03-2016", instrucións ás que o sindicato presentou alegacións "advertindo de que violarían o dereito á intimidade dos traballadores, e que foron rexeitadas".

As instrucións, que facilita o sindicato, recollen que "se consideran enfermidades graves as enunciadas no anexo do Real decreto 1148/2011, de 29 de xullo, para a aplicación e o desenvolvemento no sistema da Seguridade Social da prestación económica por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave ou na norma que o substitúa, ou cando así o determine o informe médico clasificando unha enfermidade como grave, de acordo co disposto no citado real decreto".

"Así, é claro e irrefutable que as enfermidades graves que dan dereito aos devanditos permisos só son as recollidas en devandito anexo", segundo subliña CSIF no seu comunicado.

Neste sentido, explica o sindicato que "o mesmo procedemento séguese respecto do trámite para determinar o complemento que corresponde por incapacidade temporal (IT) do traballador, xa que se abona un complemento do 100% no caso de que o traballador acredite unha enfermidade grave das comprendidas no referido RD 1148/2011".

"En consecuencia, queda acreditado que tanto os permisos por enfermidade grave como o complemento do 100% de IT que se abona en caso de enfermidade grave só son concedidos se están comprendidos no referido catálogo que impón a Xunta", segundo argumenta CSIF.

CATÁLOGO

Deste xeito, CSIF recalca que "calquera cualificación de enfermidade grave que non estea incluída no referido catálogo non dá dereito ao permiso ou abono do complemento correspondente".

Por todo iso, CSIF considera que "resulta máis que evidente" que os "órganos de persoal necesitan saber ou identificar de que tipoloxía de enfermidade se trate", pois, ao seu xuízo, "unha simple referencia ao grao de enfermidade non é suficiente para conceder os devanditos permisos ou para abonar o complemento do 100% da IT".

EXPLICACIÓNS

A Consellería de Facenda, tras a denuncia previa de CSIF, aclarara que non solicita esa información, polo que a central sindical reivindica que explique "como comproba que unha determinada enfermidade está incluída dentro deste catálogo de enfermidades sen que coñeza os datos concretos respecto da mesma".

Así mesmo, CSIF lembrou que a súa denuncia "está avalada polo informe que, á vista das queixas e comprobación directa", solicitaron á Axencia Española de Protección de Datos. Así, precisou que xa advertiu desta situación "en decembro de 2015" no seu "escrito de alegacións ás instrucións para os permisos, incluíndo un informe xurídico respecto diso".