Banco Popular non venderá activos "de maneira indiscriminada" no futuro para mellorar a situación na que se atopa, polo que tomará as decisións que considere oportunas "tendo sempre en conta o valor que poida achegar ao accionista".

Sucursal do Banco Popular | Fonte: Europa Press

Así o explicaron en conferencia con analistas o conselleiro delegado do banco, Ignacio Sánchez-Asiaín, e o director financeiro, Miguel Escrig, na que avanzaron que a venda de activos 'non core' podería achegarlles máis de 100 puntos básicos de capital.

A entidade que preside Emilio Saracho detalla que o seu negocio 'core' baséase na banca comercial e comerciante polo miúdo en España, especialmente en pemes. Respecto dos negocios non principais, os directivos indicaron que serán analizados para saber "cales son as súas mellores posibilidades".

Polo momento, o banco xa vendeu a Abanca a súa filial de crédito ao consumo por 39 millóns de euros, o que lle xerará unhas plusvalías de 6,7 millóns de euros.

"O noso obxectivo é anunciar boas noticias respecto da venda de activos non estratéxicos e imos tentar propiciar o noso esquema de provisións para axudar neste sentido. O prazo de venda comunicarémolo unha vez que concluísemos o plan definitivo en termos operativos", indicaron.

DESINVERSIÓN DE IMPRODUCTIVOS

Respecto da desinversión de activos improductivos, Popular ten como meta ser "máis agresivo" para poder acelerar o nivel de venda, polo que neste momento está a avaliar a carteira para poder ofrecer as mellores perspectivas.

Sánchez-Asiaín e Escrig apuntaron que a entidade non sente presión por parte do mercado nin dos reguladores para reducir o seu nivel de activos improductivos, pero si sente unha "presión propia" polo "desexo de brindar unha estratexia coherente".

O banco, que se atopa "nunha posición que lle permite continuar desinvestindo", estima que desaguar máis de 2.000 millóns de euros por ano podería ter impacto no seu capital. "A nosa prioridade neste sentido é ser claros, transparentes e cribles", manifestaron.

PERDEU 800 MILLÓNS EN DEPÓSITOS EN FEBREIRO

Os directivos tamén desvelaron que Popular perdeu 800 millóns de euros en depósitos en febreiro debido aos feitos relevantes que marcaron devir da entidade e ás rebaixas de rating por parte das axencias de cualificación crediticia.

No entanto, avanzaron que o banco está "a ter éxito" á hora de recuperar os depósitos e especifica que nesta materia existe a volatilidade mensual, polo que Popular non está "preocupado" polo que ocorreu nuns meses. "Extrapolar o que ocorreu nun mes para marcar unha tendencia en volumes ou termos de conta de resultados non é o correcto", precisaron.