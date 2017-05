Detido en Vigo un individuo con orde de procura por furtos en vivendas e estafa na provincia de Lugo

A Garda Civil detivo en Vigo a un mozo cunha orde de procura por furtos en vivendas e un delito de estafa cometidos en localidades da provincia de Lugo.

Segundo informou a Comandancia de Lugo, ás 12,00 horas do pasado 3 de maio en Vigo foi detido un veciño dese municipio pontevedrés de 29 anos de idade como presunto autor de dous delitos de furto e un delito de estafa.

Os axentes da Garda Civil impútanlle o furto de 200 euros no interior dunha vivenda e un delito de estafa, cometidos no termo municipal de Friol (Lugo) no mes de setembro do pasado ano e un delito de furto de 900 euros no interior dunha vivenda en Guntín.

As mesmas fontes apuntaron que ao detido, que foi posto a disposición xudicial, constáballe un señalamiento de procura, arresto e personación de delitos anteriores de furto de 14.800 euros e un delito de estafa.

REQUISITORIAS

Por outra banda, a Garda Civil arrestou a tres cidadáns romaneses de 43, 35 e 31 anos de idade, veciños de Rábade e Lugo, aos cales lle constaba unha requisitoria xudicial de procura, detención e personación dimanantes dos xulgados de Instrución nº 2 de Mondoñedo e Instrución nº 1 de Ortigueira (A Coruña).

As tras persoas detidas foron postas a disposición do Xulgado de Instrución Número 3 de Lugo, segundo concretou o Instituto Armado.