O presidente da comisión organizadora do congreso local do PP da cidade de Lugo, Eugenio Curral, deu por proclamada a candidatura encabezada polo subdelegado do Goberno na provincia, Ramón Carballo, para presidir a xunta local.

Así, Ramón Carballo convértese no único aspirante a liderar aos populares no congreso que se celebrará no Pazo de Feiras o próximo 26 de maio.

Carballo, que compareceu en rolda de prensa, avanzou que concorre ao congreso baixo a lema 'Xuntos, somos máis', á vez que adiantou que no vinte días que quedan vai programar sobre "dez actos" cos máis de 3.000 afiliados na cidade, aínda que son 900 os que están ao corrente dos pagos.

Tamén anunciou que o seu primeiro encontro producirase cos militantes da zona rural a próxima semana. O candidato proponse "deseñar un proxecto de partido máis unido se cabe, sólido e capaz de achegar a cada idea unha proposta real executable que redunde no beneficio de todos os lucenses".

A DISPOSICIÓN DOS MILITANTES

Ademais, Ramón Carballo comprometeuse a que "nesta campaña (ata o congreso)" vai estar "a disposición dos militantes e simpatizantes". "En total pretendo levar a cabo máis de dez actos, de reunións polos distintos distritos da cidade", afirmou.

"Anúnciovos que empezarei no rural, xa o dixen, porque esta zona para o PP é moi relevante e queremos seguir dándolle ese protagonismo ao rural. O Concello de Lugo é un concello que ten moita extensión e unha parte importante está no rural", resumiu.

Finalmente detallou que a próxima semana dará a coñecer parte do equipo que lle acompañará na xunta directiva.