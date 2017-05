Renfe pon á venda os billetes para o Tren do Peregrino

Renfe iniciou a venda de billetes para o catro saídas que o próximo mes de agosto realizará o Tren do Peregrino, o convoi turístico que, por terceiro ano consecutivo, "ofrécese como alternativa para facer o Camiño co hotel ao lombo", segundo informa a compañía ferroviaria.

Tren do Peregrino de Renfe | Fonte: Europa Press

As saídas, de catro días (cinco noites) programáronse para os días 3, 10, 17 24 de agosto teñen como orixe Madrid e destino Santiago de Compostela e no traxecto atravesaranse poboacións como Tui, O Porriño, Mos, Redondela, Arcade, San Amaro, Vilagarcía de Arousa, Cambados, O Grove, Caldas de Rei, Valga, Padrón ou Teo, que pertencen ao coñecido como Camiño Portugués que, por primeira vez, incorpórase ao percorrido do Tren do Peregrino.

Este ano, ademais das novidades no itinerario, aqueles que o desexen poderán percorrer as etapas cuxa lonxitude sumada permita obter a Compostela ao final da viaxe.

Para conseguila, os peregrinos deben acreditar realizar polo menos 100 quilómetros a pé, o que se pode lograr no tres etapas que contempla o programa do Tren do Peregrino, segundo concreta Renfe.