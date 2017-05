(AM) Detidas 59 persoas a quen se atribúe máis de 120 roubos en varias provincias, entre elas a da Coruña

Unha operación conxunta da Policía Nacional e a Garda Civil permitiu desarticular a unha organización "terriblemente perigosa", coa detención 59 persoas, especializado en roubos en grandes superficies, empresas ou entidades bancarias cometidos en Valladolid, Salamanca, Zamora, Burgos, Toledo, A Coruña e Zaragoza e nas Comunidades de Cantabria e Madrid.

Valladolid: material inacutado á banda | Fonte: Europa Press

A delegada do Goberno, María José Salgueiro, xunto ao xeral xefe da Garda Civil en Castela e León, Francisco Javier Sualdea; o xefe superior de Policía Nacional na Comunidade, Jorge Zurita; o xefe de Operacións da Garda Civil en Valladolid, Roberto Ferrero, e o comisario da Policía Xudicial de Valladolid, Miguel Ángel de Diego, presentaron esta operación, denominada 'Bemetas'.

O operativo permitiu esclarecer un total de 126 feitos delituosos como roubos de camións, vehículos, en naves, en empresas, gasolineiras, perfumarías, bares, explotacións agrarias e entidades bancarias.

Sualdea explicou que se trata dun grupo "perfectamente organizado e xerarquizado", con delincuentes "profesionais" que suman 180 detencións anteriores, en definitiva, "profesionais do delito", mentres que Zurita recoñeceu que é "un grupo terriblemente perigoso" con moitas ramificacións e que non tiña fronteiras para cometer os seus actos, principalmente no norte de España e en Madrid.

Ademais, cada membro tiña unha especialidade --desactivación de alarmas, roubos de camións, butróns, condutores-- polo que interviñan cando se lles requiría aínda que ás veces contrataban a outros delincuentes para determinados labores.

Este grupo delituoso dividiuse en dúas células de actuación despois do roubo que no mes de novembro cometeron na tenda 'Mediamark' de Zaratán (Valladolid), onde levaron obxectos por valor de 400.000 euros. Unha das células dedicábase a cometer roubos fóra de Valladolid, en zonas de Cantabria, Zaragoza, Toledo, Burgos, Salamanca ou A Coruña.

Ademais, esta célula pretendía levar a cabo o "secuestro express" dun empresario zaragozano, pero a operación "saíu ra" e púidose deter aos delincuentes que ían levar a cabo o rapto. Isto provocou desavinzas entre os membros da célula ata o punto e que un delincuente apuñalou a outro no pulmón, o que provocou que tivese que ser ingresado na UCI en estado grave.

A segunda célula dedicábase a actuar en Valladolid ata que o seu xefe, J.L.R.D, coñecido como 'El Piti', foi detido o pasado mes de marzo en Laguna de Duero, tras o que lle sucedeu na dirección desta banda F.CH.R, "un delincuente moi coñecido" pola Garda Civil pola súa afección aos coches e asentado en Madrid.

Esta célula comeza a especializarse no roubo de vehículos en Madrid e a traballar para outra organización criminal especializada no tráfico ilícito de vehículos. Os coches roubados eran previamente seleccionados e en apenas dous minutos, tras conectarse ao computador de abordo e cunha chave nai, os delincuentes facíanse cun duplicado da chave e fuxían co vehículo roubado.

DELITOS ESCLARECIDOS

A detención destas 59 persoas permitiu esclarecer un total de 128 feitos delituosos, dos que 59 son roubos de vehículos, tanto coches como camións cargados de diferentes mercadorías, como tabaco, máquinas Thermonix ou Porsche, e outros 59 son roubos en diferentes establecementos. A estimación do valor dos roubos é de 20 millóns de euros.

Os 59 detidos son todos de nacionalidade española, principalmente homes, con idades comprendidas entre os 20 e os 35 anos, e todos eles pasaron a disposición xudicial aínda que tres dos xefes xa están en prisión.

A maioría dos detidos contan xa con antecedentes ademais de que nos roubos que cometían non dubidaron en usar a violencia xa que chegaron a circular a gran velocidade e en dirección contraria polo que puxeron en risco a vida dos axentes que lles perseguía, a súa propia e a doutras persoas.

A investigación continúa aberta e céntrase na actualidade na documentación e nos efectos incautados a esta organización criminal, que estaban a preparar dous roubos nun centro comercial e nunha sala de xogos da Comunidade. Ademais, non se descartan novas detencións.