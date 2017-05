O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, avanzou este venres que Galicia recuperou no mes de marzo os valores nominais "precrise" do seu PIB, de modo que o dato chega cun trimestre de antelación.

Xornada no Parlamento galego sobre incidencia da adhesión á UE. | Fonte: Europa Press

Durante a súa intervención na inauguración dunha xornada no Parlamento sobre 'A incidencia da adhesión á UE', Martínez puxo en valor que o actual Goberno galego logrou "recuperar" en tres anos "o PIB perdido no seis anteriores".

Así mesmo, sinalou que se a comunidade mantén esta evolución, que será confirmada polo Instituto Galego de Estatística (IGE), o actual exercicio pechará con "un record absoluto" no PIB nominal. "Mesmo chegaremos a superar os 60.000 millóns de euros por primeira vez na historia de Galicia", salientou.

Tras recalcar a importancia que tiveron os fondos comunitarios no desenvolvemento da nosa terra, o alto cargo da Xunta tamén puxo o foco na "recuperación do emprego", baseándose na melloría que rexistran os últimos datos do paro.

Neste punto, lembrou o "reto ambicioso" que o Executivo autonómico ten por diante e do cal xa cumpriu practicamente a metade: crear entre 80.000 e 100.000 postos de traballo nesta lexislatura.

CONVERXENCIA CON EUROPA

Adicionalmente, coa vista posta no desafío de lograr que o PIB per cápita galego alcance o 88 por cento da media europea en 2020, o titular de Facenda sostivo que os traballos van "pola senda correcta". A modo de exemplo, referiu que en 2016 Galicia "creceu case o dobre que a media europea".

Devandito isto, destacou o crecemento "san" da comunidade, que derivará en que "sairá da crise mellor preparada" para afrontar o futuro.

Por último, despois de cifrar nuns 23.000 millóns de euros os fondos que as instancias comunitarias deixaron en Galicia, Martínez apuntou que estas axudas non só contribuirán a mellorar a converxencia de Galicia con Europa senón tamén a "afrontar con maior compromiso" a crise demográfica.