O alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, considerou que o PP e o PSOE antepuxeron "poñer as cousas díficiles" ao goberno da Marea Atlántica fronte ao "interese" da cidade, segundo sinalou ao lamentar o atraso na aprobación dos orzamentos municipais deste ano.

Alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro. | Fonte: Europa Press

A preguntas dos xornalistas, coincidindo co pleno que se celebrará o luns para a súa aprobación -cunhas contas que ascenderán a 239 millóns ao reducirse nuns 7 millóns tras incorporarse as alegacións de PSOE e PP-, Ferreiro reiterou que "a sensación é que o interese da cidade importa pouco".

Así, insistiu en que non tivo "ningún sentido tombar a cuestión de confianza se non non ía haber un goberno alternativo", dixo tras non presentar nin PP nin PSOE unha moción de censura despois de que o rexedor perdese a citada cuestión de confianza vinculada aos orzamentos.

"ESTRATEXIA DELIBERADA"

Para Ferreiro, existe tamén "unha estratexia deliberada de poñer as cousas difíciles" á Marea. "E se a cidade sofre que sufra", dixo coincidindo coa súa asistencia ao acto de apertura dun parque biosaludable na praza de Pablo Iglesias, no barrio do Castrillón e dentro das propostas da cidadanía nos orzamentos participativos do ano pasado.

Noutra orde de cousas, e sobre os Orzamentos Xerais do Estado (PGE), Ferreiro volveu a pedir ao Goberno central que "libre" aos concellos de "eses corsets inxustos que penalizan ás administracións máis eficientes no gasto". Así, reclamou que os concellos poidan reverter "sen molestias" o superávit en investimentos ou en gasto social.