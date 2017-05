O home acusado de matar a outro dunha navallada no marco dunha liorta que se produciu na celebración duns aniversarios en Ferrol alegou que tivo "moito medo" e que "non é un asasino", á vez que asegura que o ocorrido foi unha cuestión de "mala sorte".

A Audiencia Provincial da Coruña acolleu este venres a segunda sesión do xuízo, que está previsto que se prolongue ata o mércores, contra un home para quen tanto a Fiscalía como a acusación particular solicitan 13 anos de prisión por un delito de homicidio.

Un xurado popular xulga os feitos que se produciron na madrugada do 12 de marzo de 2016 durante a celebración dunha festa de aniversarios nun restaurante e coa presenza dun gran número de invitados. Un evento que terminou nunha liorta multitudinaria e na que perdeu a vida un home presuntamente a mans doutro.

O procesado asegurou que tiña "moito medo" porque foi golpeado por varias persoas con anterioridade ao altercado coa navalla. "Eu non son un asasino", afirmou o acusado, que insiste en que tomou esa posición coa navalla para defenderse.

"VEU CONTRA MIN"

"Quedeime contra a parede cunha navalla pequeniña na man e el veu contra min", indicou o home, que alegou que ese día bebera. "Case non me dei conta do que pasara", engade no seu relato sobre os feitos.

Ante o tribunal, o procesado, de etnia xitana do mesmo xeito que a vítima, comentou que "é máis que un patriarca" na súa poboación e que acudiu aos aniversarios para "vixiar" e "pacificar" os posibles altercados entre os asistentes.

A Fiscalía, pola súa banda, sostén que no transcurso da pelexa, a vítima foi desprazado pola multitude ata colocarse fronte ao acusado, momento en que este, "guiado do ánimo de acabar coa súa vida, apuñalouno, cravándolle unha navalla no lazo esquerdo do peito".