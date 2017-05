A deputada de En Marea Alexandra Fernández manifestou que os prazos para presentar a moción de censura contra o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, téñense que marcar segundo transcorra o diálogo cos diferentes axentes, e en todo caso, considerou que "hai que respectar" a dinámica interna do PSOE e non deben meterse nas súas batallas internas.

Ao ser cuestionada en Vigo acerca de se En Marea cre que hai que esperar a que pasen as primarias do Partido Socialista para que Unidos Podemos presente a moción, Fernández remarcou que dita moción non debe servir só para trasladar o rexeitamento do grupo parlamentario, senón "conseguir trasladar o rexeitamento como sociedade civil a esta corrupción e podremia do PP".

Neste marco, lembrou que se marcou unha folla de ruta para dialogar cos diferentes axentes, pola que hai uns días En Marea xa mantivo un encontro con sindicatos. "Os prazos temos que marcalos vendo ese diálogo", sostivo.

"Máis aló do que faga o PSOE e a súa dinámica interna, que ten os seus tempos e hai que respectala, non debemos meternos nas súas batallas internas e temos que ver a quen nos queremos dirixir realmente con esta proposta de moción, que é a sociedade civil", subliñou, á vez que incidiu en que é xustamente a sociedade a que debe recoller "a luva" que pretenden lanzar coa moción.