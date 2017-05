PSA estará presente en VEM, onde dará a coñecer o seu último modelo recargable

O Grupo PSA, que aglutina as marcas Peugeot e Citroën, estará presente na terceira edición de VEM (Vehículos Eléctricos de Madrid), que se celebrará na Praza de Colón de Madrid ata o próximo 7 de maio e onde ten previsto dar a coñecer o seu último lanzamento de vehículo recargable.

En concreto, PSA presentará en primicia en España o E-Berlingo Multispace, fabricado en Vigo e que comercializará a partir do próximo mes de xuño.

Ademais da presentación do novo vehículo, PSA exporá outro cinco modelos eléctricos das súas marcas que os visitantes poderán probar, como o Peugeot ión e o Citroën C-Zero.

Neste sentido, PSA, no marco do seu plan estratéxico 'Push to Pass', prevé lanzar un total de 11 vehículos 'full electric' e con tecnoloxía híbrida entre 2019 e 2021.