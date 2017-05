O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, animou este venres a "recuperar a ilusión e o compromiso" co proxecto europeo a pesar das "dificultades" que agora atravesa como consecuencia de estar "orfa de líderes e sobrada de demagoxia".

Xornada sobre a UE no Parlamento de Galicia | Fonte: Europa Press

Durante a súa intervención na xornada 'A incidencia da adhesión á UE', que acolle a Cámara galega no marco da celebración dos 35 anos que cumpre a institución, Santalices lamentou a "demagoxia" que "desembocou no Brexit" e "exabruptos" como o do presidente do Eurogrupo, sobre que os países do sur de Europa gastan os fondos en "alcol e mulleres", polo que aínda non se desculpou.

Pero, proseguiu, a pesar dos problemas existentes, para el está claro que a entrada na UE "resultou beneficiosa para España e para Galicia". "Sería insensato caer na tentación de descualificar o proxecto europeo no seu conxunto", opinou.

Consciente das críticas, e tras admitir a "lexitimidade" dalgunhas delas, o xefe do Lexislativo autonómico non obviou a responsabilidade dos cidadáns. Por exemplo, na segunda volta das eleccións presidenciais francesas, nas que "o veredicto das urnas condicionará en gran medida o camiño a seguir: unha Europa unida e que traballe para ser máis forte ou o retroceso".

23.000 MILLÓNS DE EUROS

Desde unha "profunda vocación europeísta", o político ourensán lembrou que a integración deu como resultado unha etapa de "estabilidade, prosperidade, democracia e liberdade nunca antes coñecida" no vello continente. "Europa avanzou moito e ben", recalcou.

Tamén o conselleiro de Facenda da Xunta, Valeriano Martínez, sacou a colación o "europeísmo" existente, ao seu xuízo, en España e Galicia. E é que, como apuntou, a nosa comunidade obtivo das instancias comunitarias uns 23.000 millóns de euros que tiveron "un impacto positivo" nas persoas e o territorio.

"MOITOS INVESTIMENTOS"

Pola súa banda, a responsable de Desenvolvemento Rexional e Urbano da Representación da Comisión Europea en España, Katerina Fortún, destacou que a UE investiu "moito" en España e Galicia.

Aludiu ás infraestruturas de transporte, pero non se esqueceu dos investimentos sanitarios e educativos, a limpeza das augas e o coidado do medio ambiente, na integración social e no apoio para crear emprego e riqueza.

Tras detallar distintos plans europeos, tomou a palabra a presidenta do Congreso de Autoridades Locais e Rexionais do Consello de Europa, Gudrun Mosler-Törnström, quen puxo en valor "o parlamentarismo rexional" e destacou a "fortaleza" do galego.

Finalmente, citou como retos a "loita" contra a corrupción na xestión pública, a radicalización e o terrorismo, así como o "combate" dos discursos populistas.