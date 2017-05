PGE.- En Marea pedirá partidas para crear en Vigo unha rede ferroviaria de proximidade cara a Pontevedra e Portugal

En Marea presentará diversas emendas aos Orzamentos Xerais do Estado para 2017 vinculadas á área de Vigo, entre as que destacan desenvolver unha rede ferroviaria de proximidade en Vigo cara a Pontevedra e cara a Portugal, a instalación de sistemas para reducir o impacto acústico na AP-9, e partidas para o Museo Marco, o IIM e a Biblioteca do Estado.

Tal e como trasladou este venres en Vigo a deputada de En Marea Alexandra Fernández, "en xeral a provincia de Pontevedra tivo un baixón tremendo" nos orzamentos nos últimos anos, pasando nos dous últimos de 324 a 127 millóns; o que se suma a que o PP presentou para este ano "propostas deslavazadas e non integradas".

É por iso que En Marea presentará unha serie de emendas, entre as que se inclúen varias en materia de infraestruturas, como a petición de partidas para a instalación de sistemas de redución de impacto acústico na entrada da AP-9.

Así mesmo, ante as "numerosas deficiencias" en Vigo en materia ferroviaria, propuxo desenvolver unha rede de proximidade cara ao norte, cara a Pontevedra, así como avanzar no saída sur e prolongar o Eixo Atlántico ata Portugal, creando unha rede de proximidade "que conecte Vigo coa súa área sur". "Necesitamos que Vigo opere como unha estación intermodal real", sostivo.

Así mesmo, En Marea tamén expón incrementar ata 2,5 millóns de euros a partida para ampliar e mellorar o servizo no Parque Tecnolóxico e Loxístico de Valladares; e dotar con 100.000 euros --a maiores das expropiacións-- á Biblioteca do Estado para levar a cabo a redacción do estudo do proxecto, xa que entende que é "urxente".

Ademais, pide 100.000 euros para garantir a sustentabilidade do Museo Marco; outros 50.000 euros para garantir que na depuradora execútase unha zona de protección contra a contaminación por ruídos e cheiros; dous millóns para o Instituto de Investigacións Mariñas; e fondos para compensar aos afectados pola anulación dos subsidios de préstamos de vivendas de protección oficial.

APOIOS

Ao ser cuestionada sobre a posibilidade de que estas emendas saian adiante, a deputada apuntou que "a correlación de forzas é moi xusta", polo que, aínda que de momento non teñen "ningunha --emenda-- pechada", teñen "confianza" en que "nalgúns casos" poderán chegar a acordos.

"Hai cuestións nas que podemos tratar de falar co PSOE e podemos compartir opinión, e noutras veremos a predisposición doutros partidos como Ciudadanos, que non sabemos como se sitúa", sinalou, antes de insistir en que se irá vendo segundo se vaia "negociando".