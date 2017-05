A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, asegurou este venres que o departamento que dirixe aumentará o orzamento, no caso de que sexa "preciso", para axudar aos viticultores a contratar seguros. "As axudas directas non son viables nin posibles porque o Ministerio habilita, xunto coa Consellería, un sistema de seguros ano a ano onde temos que seguir traballando moito, porque en Galicia estamos en menos dun 20 por cento", explicou aos medios, para logo engadir que os seguros están "moi centrados" na zona das Rías Baixas, pero non no resto do territorio.

A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez | Fonte: Europa Press

En concreto, a conselleira do ramo pronunciouse deste xeito tras ser preguntada por se a Xunta porá en marcha algún tipo de axuda directa como consecuencia dos danos pola xeada da semana pasada, que afectaron ao 90% dos viñedos da denominación de orixe de Monterrei, entre o 60% e 70% de Valdeorras, 30% de Ribeiro e 20% de Ribeira Sacra.

"O pasado ano fixemos un gran esforzo para dicirlle aos viticultores que hai que protexerse economicamente. [...] Gañamos a batalla no ámbito gandeiro, pero temos que gañar a batalla tamén no que a horta e viño refírese. Se é preciso, aumentaremos o orzamento para facelo aínda máis fácil", asegurou Ángeles Vázquez, xusto antes de indicar que o Ministerio e a Consellería chegan a financiar ata un 50 por cento da póliza.

Cuestionada sobre as declaracións do sindicato Unións Agrarias, que considera que si hai razóns para articular unha política de axudas, a conselleira pediu "seriedade" e precisou que o departamento que dirixe levou a cabo un estudo para avaliar a incidencia da xeada nos viñedos. Así, tal e como explicou fai un par de días, producíronse danos de "carácter grave" en gran parte da Denominación de Orixe de Monterrei e Valdeorras, e "diminuíndo considerablemente" nas outras dúas Denominacións de Orixe afectadas: Ribeiro e Ribeira Sacra.

Acto seguido, sinalou que, a partir deste luns 8 de maio, desenvolveranse unhas xornadas formativas e informativas "a pé de campo" para explicar como se teñen que facer as repodas; que tipo de cicatrizantes débense empregar, no caso de que sexan necesarios; e como actuar se chove ou non chove. "É unha boa noticia que hoxe chova nas zonas afectadas para a recuperación da planta en si", apostilou.

A continuación, defendeu que se é necesario efectuar replantacións en certas zonas, entón a Xunta habilitará unha liña para iso: "Miraremos as fórmulas de carácter fiscal, pero é algo que non incumbe simplemente a Galicia".

"Iremos presentando un pack de medidas para que os danos económicos sexan menores, e este será unha formulación que faremos o luns, que temos Consello Consultivo no Ministerio", explicou, pois hai outras zonas de España afectadas ou ben pola xeada ou ben pola seca.

Nesta liña, defendeu que a Consellería estará "á beira do viticultor", á vez que argumentou que, aínda que non é "posible" a recuperación ao 100 por cento, si hai zonas nas que os técnicos confían na recuperación da planta. "Mesmo poderiamos chegar a un 30 por cento da produción [...]. En Galicia vai haber veu e vai haber veu de boa calidade", resolveu.

PATACAS AFECTADAS POLA PRAGA

Doutra banda, no que á retirada de pataca nos municipios afectados pola praga refírese, asegurou que esta se está producindo con "normalidade", á vez que destacou o traballo "arduo" dos veciños dos concellos afectados polo ben do resto de Galicia: "Eles non tiveron a culpa".

En concreto, indicou que son máis de 4.000 as parcelas nas que se está arrincando pataca neste momento co obxectivo de atallar este problema e acabar coa praga da polilla guatemalteca. Así mesmo, precisou que, ata o momento, retiráronse uns 25.000 quilos de pataca.

BANCO DE TERRAS

Na rolda de prensa, Ángeles Vázquez avanzou que a Consellería do Medio Rural transferirá, ao longo deste ano, 2.700 parcelas do Banco de Terras aos concellos para favorecer o seu uso social. En concreto, explicouno este venres tras asinar un recoñecemento de propiedade de parcelas do Banco de Terras --un total de 64-- ao Concello coruñés de Vedra.

Deste xeito, a Xunta pretende impulsar a mobilidade de terras, á vez que promove novas ferramentas como o modelo Marcos ou a Unidade de Asesoramento e Xestión de Explotacións (UAXE). Ademais, está previsto que o Goberno galego poña en valor terreos de Cualedro e Oímbra (Ourense) afectados os incendios.