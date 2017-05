En Marea acusou á Xunta de "continuar co seu plan de desconexión" do rural co seu novo mapa de servizos de transporte por estrada que considera "froito da improvisación" e "elaborado en base a sentenzas xudiciais".

Así o denunciaron nunha rolda de prensa celebrada este venres o viceportavoz do Grupo Parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, e a deputada Ángeles Cuña, quen alertaron de que este mapa "agranda a brecha" entre a Galicia urbana e a Galicia rural e non contempla "ningunha medida" que reverta a "tendencia de abandono e envellecemento" do interior.

Neste sentido, o viceportavoz de En Marea cualificou de "inconcibible" que a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, e o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, poñan como "modelo a seguir" a Castela e León, cunha realidade "que nada ten que ver con Galicia". "Teñen unha densidade de poboación de 27 habitantes por quilómetro cadrado, mentres que nós estamos en 92", indicou.

Así mesmo, Sánchez considera que a proposta da Consellería está deseñada con "nula planificación" para beneficiar ás empresas de transporte, en detrimento de a calidade do servizo para os usuarios.

"Cando falamos de transporte co Partido Popular falamos sempre de leis urxentes en base a sentenzas como a que en marzo de 2016 anulou 129 concesións de transporte público", manifestou para lembrar que "derivada desta sentenza" aprobouse a Lei 10/2016 e a posterior modificación na Lei de Acompañamento dos orzamentos para adiantar os recortes nos servizos de transporte.

ENQUISA

Tras denunciar tamén a "escasa participación social", a deputada Ánxeles Cuña criticou que o Executivo autonómico pagase "máis dun millón de euros" a unha empresa privada por "realizar unha enquisa que só responderon un 35% dos concellos".

Cuña tamén censurou a decisión de implementar o uso compartido do transporte escolar. "Deben estar moi mal asesorados, porque esta decisión vulnera todos os principios de convivencia educativa", sinalou a deputada de En Marea, para quen o transporte é unha "prolongación do centro escolar" polo que asegurou que "non é asumible" que mentres se lle esixe a un profesor un expediente limpo "permítase subir ao bus escolar con nenos a persoas sen ningún tipo de control".