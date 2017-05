Lugo prorroga os orzamentos municipais tras o anuncio do voto en contra do PP

A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, certificou este venres a prórroga dos orzamentos municipais para 2017, logo de que o portavoz do Grupo Municipal do PP, Jaime Castiñeira, anunciase o voto en contra ás contas.

Deste xeito, só o oito concelleiros socialistas votarían a favor, fronte a nove votos en contra dos populares, a abstención de Lugonovo e BNG, e o previsible rexeitamento, con voto negativo ou abstención, de Ciudadanos e Alternativa Cidadá de Esquerdas.

A rexedora explicou que conclúen así as negociacións tras "tender a man" a todas as forzas políticas "con seriedade e responsabilidade" e avanzou que o equipo de goberno "seguirá traballando".

"Están prorrogados, agora traballaremos para, mediante modificacións de crédito, ter investimentos no Concello e poder executar os fondos europeos DUSI", expuxo a rexedora, antes de recibir a un grupo de estudantes estranxeiros.

Méndez volveu a descartar a cuestión de confianza, xa que suporía aprobar as contas no último trimestre do ano "sen capacidade de execución". Por iso, insistiu en que o goberno recorrerá a outros instrumentos.

VOTO EN CONTRA

O portavoz popular, Jaime Castiñeira, argumentou a decisión de votar en contra das contas por desconfiar na capacidade de xestión do PSOE, "situación que se agravou nos últimos dous anos".

Así mesmo, acusou ao resto de grupos políticos da esquerda de "irresponsables" por colocar ao PSOE na alcaldía e agora votar en contra dos seus orzamentos sen buscar alternativas para dar estabilidade.

O portavoz do Grupo Municipal de Lugonovo, Santiago Fernández Rocha, propuxo, pola súa banda, estudar a posibilidade dun "goberno de concentración" de todas as forzas de esquerdas para "solucionar a parálise".

"Non imos cambiar a abstención, a incompetencia do goberno é absoluta, pero tampouco podemos apoiar unha moción de censura pola dereita, temos que ser proactivos, non van faltar esforzos para conseguir un goberno de concentración", apostilou.

Finalmente, o portavoz do BNG, Rubén Arroxo, descartou esta opción porque os nacionalistas non poderían desenvolver ao completo o seu proxecto de cidade. Con todo, aclarou que seguirán trasladando propostas ao goberno.

"Non podemos entrar nun goberno como este, bastante desastroso, a nosa entrada impediríanos levar a cabo o noso proxecto político", recalcou.