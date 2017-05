A Xunta estuda aumentar a contía do Fondo de Cooperación Local e prevé homoxeneizar tarifas da auga este semestre

A oposición critica "falta de concreción" do Goberno galego ante as demandas de municipios na Comisión Galega de Cooperación Local

A Xunta estudará incrementar a contía do Fondo de Cooperación Local e buscará asinar este semestre un convenio coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), no marco do pacto da auga, co fin de homoxeneizar a estrutura tarifaria de servizos básicos de saneamento e abastecemento --xa que na actualidade existen amplas diferenzas en función dos concellos--.

Estes son algúns dos resultados da reunión celebrada en abril da Comisión Galega de Cooperación Local, sobre a que informou este venres, a petición propia, no Parlamento galego a directora xeral de Administración Local, Marta Fernández-Tapias.

Así, estudarase no seo da subcomisión de réxime financeiro a posibidad de aumentar a contía do Fondo de Cooperación Local, tras un estudo de Xunta e Fegamp no tocante a cuestións como competencias, e unha vez clarificada o financiamento autonómico.

Respecto diso, o presidente da Fegamp, Alfredo García, xa expresou tras a reunión de abril a petición de incrementar ese fondo, así como abordar que subvencións poden incluírse no Fondo de Cooperación Local en "xestión directa por parte dos municipios".

OUTROS ACORDOS

No tocante ao pacto da auga, Fernández-Tapias explicou que se chegou a un acordo para "deixar fose do debate político" a esta materia, pois cre "importante" avanzar en aspectos económicos das infraestruturas. A Xunta avoga por "corresponsabilizar" a todas as administracións nos custos e a Fegamp solicitou unha reunión da comisión institucional co fin de determinar o financiamento.

O Goberno galego pide que "se reflexione sobre a posibilidade de que a dotación de infraestruturas realícese preferentemente nos concellos que cobran taxas e canon".

A este respecto, hai uns días o presidente da Fegamp xa expresou que "todos os municipios teñen que pagar taxas, e cumprir coas súas obrigas", "pero tamén hai que acordar que obras correspóndenlle a Augas de Galicia e a prioridade que ten que haber".

No tocante a homoxeneizar as probas selectivas das policías locais de Galicia está a elaborarse un decreto, o cal, "previsiblemente, estará aprobado nos meses de xuño ou xullo". É necesario analizar as vacantes en concellos para realizar unha "única convocatoria" de provisión.

Así mesmo, Fernández-Tapias apuntou que xa está en tramitación a orde pola que se creará unha bolsa de interinos para postos de habilitados nacionais en concellos, co obxectivo de evitar custos e perxuizos polas 40 prazas vacantes existentes de secretarios e interventores.

Tamén se acordou a creación de dous grupos de traballo interinstitucional para tratar todos os aspectos vinculados á xestión de emerxencias e para abordar o desenvolvemento da Axenda Social, onde estarán representadas deputacións, grandes cidades, ONG, e as Consellerías de Política Social, Vivenda e Industria.

Xunto a isto, avanzou que pasarán a titularidade dos concellos un total de 2.500 leiras que na actualidade forman parte do banco de terras.

Finalmente, lembrou que o Goberno comprometeu a asunción de 18 centros de saúde, tal e como foi aprobado posteriormente polo Consello da Xunta.

CRÍTICAS DA OPOSICIÓN

Pola súa banda, os grupos da oposición criticaron a "falta de concreción" de propostas e avances no financiamento, competencias ou pacto da auga, tras a reunión da Comisión Galega de Cooperación Local, que "levaba oito anos sen convocarse".

Luís Villares (En Marea) reprochou á Xunta escaso apoio ao financiamento dos concellos, á vez que botou en cara a Alberto Núñez Feijóo falta de peso para arrincar maiores partidas para Galicia nos Orzamentos Xerais do Estado (PGE). "Compensaba case que Feijóo se afiliase ao PNV, así podería conseguir algo de interese para o noso país", ironizou.

A continuación, Villares tamén chamou a atención sobre a necesidade de avanzar en remunicipalizar servizos, e resaltou que a maioría de casos de corrupción están ligados a procesos de privatización, polo que empraza á "recuperación do público".

Luís Bará (BNG) censurou o balance "moi escaso e pobre" da Comisión Galega de Cooperación Local, pois moitas cuestións que xa "estaban no pacto local de 2006", segundo recrimina, "seguen pendentes", máis aló de presentar "tres ou catro grupos de traballo" a desenvolver.

De tal forma, Bará relatou que o pacto da auga leva tres anos asinado e "non hai ningún avance", tampouco se "avanzou nada" na situación dos Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES), mentres a Xunta non asumiu a asunción que lle corresponde de gastos de mantemento de centros de educación e sanidade que "debería estar resolto" tras "máis de 10 anos".

A continuación, Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) referiuse a a proposta da Xunta de que os concellos rebaixen impostos para facilitar a instalación de empresas. Criticou que se pida aos municipios renunciar ao Imposto de Bens Inmobles (IBI), o seu "ingreso máis importante", que non cre clave para que unha compañía decida instalarse nun parque empresarial.

Así mesmo, Rodríguez Rumbo reprocha a Feijóo a "falta de respecto" de facer esa proposta para "tentar quitar protagonismo" aos concellos no día no que se celebrou o encontro.

En contraposición, Paula Prado (PPdeG) animou á Xunta a seguir por esta liña, "a pesar das poucas propostas da oposición" e "críticas pouco fundadas".

Na súa quenda de réplica, Fernández Tapias recoñeceu que esta comisión levaba "moitos anos sen convocarse", pero asegura que o presidente da Xunta comprometeuse a que "se convoque tantas veces como sexa necesaria".

INICIATIVA REXEITADA POLO PPDEG

Nesta comisión debateuse tamén unha iniciativa do BNG --apoiada polo resto da oposición-- que foi rexeitada polos populares. A proposta demandaba a modificación da lexislación para eliminar "os ríxidos" límites que afectan a administracións locais en gasto público, endebedamento e contratación de persoal.

Na súa intervención Bará (BNG) esgrimiu que a súa proposta "trae literalmente o demandado pola Fegamp". En cambio, Alberto Pazos Couñago (PPdeG) xustificou a negativa a esta proposta en que aprobala suporía "rectificar" o acordado sobre este tema nunha comisión parlamentaria do mes de abril.