Abren xuízo oral contra o exalcalde e portavoz do PP en Sada por suposta prevaricación

A titular do Xulgado de Instrución número uno de Betanzos (A Coruña) acordou a apertura de xuízo oral contra o exalcalde de Sada e actual portavoz do grupo municipal do PP, Ernesto Anido, por un suposto delito continuación de prevaricación, segundo recolle un auto feito público polo Partido Demócrata Sada Popular (PDSP), que presentou a denuncia.

En declaracións a Europa Press, Ernesto Anido confirmou a decisión xudicial, pero defendeu de novo a súa inocencia. "Teño a conciencia tranquila", dixo culpando da súa situación xudicial ao PDSP, formación creada polo que foi tamén alcalde do PP Ramón Rodríguez Ares tras a súa expulsión do partido.

A denuncia destes feitos, polos que o fiscal solicita unha inhabilitación de nove anos para o desempeño de cargos públicos, pena que a acusación particular eleva a dez anos, ten a súa orixe na contratación como coordinadora do Concello de B.V.L., que está acusada dos presuntos delitos de prevaricación e tráfico de influencias, segundo recolle o auto.

En concreto, a acusación particular -exercida polo concelleiro do Partido Demócrata Sada Popular (PDSP) Emilio Gómez- sostén que alcalde e traballadora "idearon a modificación do artigo 3 do Regulamento Orgánico do Concello de Sada e a modificación da Relación de Postos de Traballo" para que a segunda fose beneficiase no proceso de contratación.

CÓDIGO ÉTICO DO PP

Agora, por parte do PDSP pídese ao PPdeG que aplique o seu "código ético, que obriga a pór o cargo a disposición do partido a todo aquel que sexa imputado e a cesar inmediatamente en caso de ser procesado".

En declaracións a Europa Press, Ernesto Anido manifestou que "hai varios días" solicitou a súa baixa temporal como afiliado no partido, pero trasladou a súa disposición a seguir como alcalde e portavoz municipal. Así, lembrou que son os demais concelleiros do grupo "os que elixen o portavoz".

"Só tentei modernizar unha administración local", dixo sobre os feitos que lle levan a xuízo e apelando á súa "inocencia". "Isto quedará en nada", expuxo tamén. Ademais, descartou que cometese algunha actuación ilegal.

"Corrupción é roubar ou usar a política como medio de vida e non se dá neste caso", insistiu. Mentres, volveu a culpar da súa situación xudicial ao PDSP. "Tiven que enfrontarme a máis de 58 denuncias e todas foron falsas", remarcou a este respecto.