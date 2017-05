A nova Estratexia do Turismo de Galicia aspira a consolidar a comunidade como "un destino tranquilo de máxima calidade" que alcance o seis millóns de viaxeiros no ano 2020. Manifestouno o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, convencido de que Galicia debe diferenciarse e reivindicarse con este perfil e non "como unha moda pasaxeira" ou un lugar "onde tostarse dez días ao sol".

Presentación Estratexia de Turismo de Galicia | Fonte: Europa Press

Así se pronunciou no acto de presentación da estratexia ao sector, no que o seu discurso foi precedido da intervención da responsable de Turismo de Galicia, Nava Castro, e dun debate entre representantes de asociacións turísticas, gastronomía, axencias e eventos deportivos, sobre os factores a potenciar para mellorar o turismo na comunidade.

Feijóo repasou os retos cuantitativos da Estratexia, que xa se deron a coñecer previamente, e insistiu en que é posible preparar o próximo Ano Santo e incrementar en máis do 20 por cento a porcentaxe total de viaxeiros que chegan a Galicia, logrando alcanzar o seis millóns en 2020, dos que dous millóns sexan turistas internacionais.

Entre os obxectivos da Estratexia, que recolle unha achega de 240 millóns de euros, están tamén o de elevar o gasto medio por persoa ata os 60 euros e subir catro puntos "como mínimo" a ocupación no turismo rural.

Pero o presidente incidiu, sobre todo, na perspectiva cualitativa, e chamou a traballar para consolidar Galicia como "un destino tranquilo" e "indispensable" ao que "querer volver", outorgando ao Camiño de Santiago un papel de peso. "Non só queremos que veñan os viaxeiros, senón que volvan e que falen ben de nós", remarcou.

Para conseguilo, apelou a "diferenciarse", destacou elementos da comunidade como a súa gastronomía e a paisaxe, e reivindicou un turismo "sustentable". "Non temos que copiar a outros", defendeu, antes de subliñar que os viaxeiros chegan a Galicia "a descansar, a comer e durmir mellor ou a ver unha paisaxe distinta, non a ter problemas nin a cultivar carcinomas de pel".

AVE, PUNTO DE INFLEXIÓN

Na súa reivindicación de "fidelizar" aos viaxeiros e favorecer a intermodalidade, a Estratexia propón, entre outras cuestións, a creación do Cartón do Turista ou a dotación de información turística en estacións principais e intermodais.

Pola súa banda, Feijóo proclamou que "o AVE suporá un antes e un despois" e "cambiará de forma definitiva" Galicia, polo que o plan estratéxico impulsado "ten que preparar a súa entrada en Galicia. "E para iso necesitamos do concurso de todos", sentenciou, antes de lembrar que agora se traballa no deseño de varias estacións intermodais.

Satisfeito do conseguido, pero coa convicción de que falta moito por facer, subliñou que quedan "catro anos apaixonantes para acreditar que o turismo tranquilo e de máxima calidade só ofrece un destino: Galicia".

POLÍTICAS "TRANSVERSAIS"

Por último, o presidente interpelou ao sector, convencido de que é necesaria a implicación de "todos" os sectores implicados para lograr os retos e parafraseou ao cociñeiro Pepe Solla, que interveu no debate inicial e situou como "fórmula" para "desestacionalizar" a de "dar razóns" aos viaxeiros para volver en calquera época do ano.

"Pois como dixo Solla, demos razoes para volver", sentenciou Feijóo, quen tamén aproveitou a súa intervención ante distintos representantes do sector para reivindicar a implantación de políticas transversais na administración para potenciar o turismo, polo que resulta clave que este departamento dependa directamente da Presidencia.

Así, lembrou que, cando formou Goberno, había tres opcións: situar a área dependente de Presidencia, facer unha consellería de Turismo ou derivar as competencias a outro departamento.

"O sector quería a consellería, pero a situación económica non me permitía aumentar departamentos. E que fixemos? Optamos pola solución intelixente. Dixemos: Se non hai capacidade aínda para facer un departamento de turismo, fagamos que dependa da Presidencia para impregnar todas as políticas da Xunta", resolveu.