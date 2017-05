O conselleiro delegado de Popular, Ignacio Sánchez-Asiaín, afirmou que a entidade ten que analizar "un a un" 40.000 activos do banco para realizar un diagnóstico da súa situación antes de tomar unha decisión sobre o seu futuro e apuntou que o "único obxectivo" da entidade é "restaurar a confianza".

O conselleiro delegado de Popular, Ignacio Sánchez-Asiaín, presenta resultados | Fonte: Europa Press

"Estamos a facer unha análise moi rigorosa da realidade", indicou o directivo durante a presentación de resultados trimestrais da entidade, que rexistrou perdas de 137 millóns de euros entre xaneiro e marzo. Segundo indicou, este proceso "non é rápido" e "non se pode facer nun día".

"Ata que non teñamos ese diagnóstico non poderemos definir con claridade cal é a estratexia de futuro", engadiu o directivo, que rexeitou ofrecer "datos de antemán" para non minorar a intención do banco de "dar confianza". O executivo explicou que a revisión é necesaria porque algúns activos están valorados por tasacións antigas.

Segundo apuntou a 'segundo espada' de Popular, o obxectivo é "restaurar a confianza do mercado" na entidade, que se perdeu por xerar expectativas no pasado que non se cumpriron, en referencia ao plan de negocio da entidade relativo á súa última ampliación de capital.

Na súa recente chegada ao banco, Sánchez-Asiaín apuntou que se atopou "o que esperaba", que é "un banco cun posicionamento moi bo, especialmente no mundo pemes", pero con "unha situación de activos improductivos" moi importante.

En opinión do directivo, os resultados obtidos por Popular este trimestre foron bos no sentido de que son "algo mellor do esperado", pero "non son bos" debido ás provisións extraordinarias. Por tanto, son "agridoces", segundo dixo, e engadiu que, se non se producen máis provisións extraordinarias, a entidade poderá dar beneficio este ano.

Sánchez-Asiaín sinalou que a organigrama do banco "está bastante completo", polo que non prevé cambios "no curto prazo". "No que respecta ao comité de dirección non vexo grandes cambios", indicou, aínda que advertiu que si se producirá algunha xubilación.

"NON SOMOS CONSCIENTES DE DEMANDAS CONTRA O BANCO"

Preguntado sobre posibles demandas de accionistas derivadas da pasada ampliación de capital, o segundo executivo de Popular sinalou que non ten constancia das mesmas e non que non sabe "cales poderían ser" as bases nas que se sustentasen as acusacións.

"A día de hoxe non somos conscientes de que haxa ningunha demanda sobre eses temas contra o banco", apuntou Sánchez-Asiaín, para quen "non debería haber bases para esas demandas". "Se as houbese, valorariámolas", explicou.

Por outra banda, sinalou que o banco mantén unhas "relacións extraordinarias" co Banco Central Europeo (BCE), que non está a presionar "absolutamente para nada" a Popular.

65.000 RECLAMACIÓNS POR CLÁUSULAS CHAN

O directivo explicou que a entidade recibiu unhas 65.000 reclamacións no marco do mecanismo extraxudicial establecido polo Goberno mediante un Real Decreto para a devolución das cantidades indebidamente cobradas por cláusulas chan, pero non ofreceu detalles sobre os importes devoltos. "Estamos en proceso de estudalas", sinalou Sánchez-Asiaín, para quen o proceso está a ter lugar "como no resto dos bancos e con total normalidade".

Por último, en relación co Plan de Vivenda 2018-2021 presentado este xoves polo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, o directivo apuntou que "calquera cousa que axude á compra de vivenda, axuda a todo o mundo que teña activos inmobiliarios". "Nós, por desgraza, temos bastantes", engadiu.