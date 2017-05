Ramón Villares destaca o compromiso de Carlos Casares coa promoción da cultura galega entre os máis novos

O presidente do Consello da Cultura Galega, Ramón Villares, destacou o compromiso de Carlos Casares, a quen se lle dedican as Letras Galegas deste ano, coa promoción da cultura galega entre os máis novos. En concreto, fíxoo durante a presentación da edición conmemorativa de 'As laranxas máis laranxas de todas as laranxas', unha pequena peza dramática escrita a principios dos anos setenta polo autor ourensán e que pronto se converteu nun clásico do teatro infantil.

Presentación da reedición de 'As laranxas máis laranxas de todas as laranxas' | Fonte: Europa Press

Esta edición conmemorativa non é unha simple reedición, pois se divide en dúas partes. Por unha banda, un libro que inclúe un facsímile de 'As laranxas máis laranxas de todas as laranxas', precedido por un prólogo de Ramón Villares e un estudo da profesora de Literatura Infantil e Xuvenil Montse Pena Presas. Doutra banda, a reedición tamén inclúe varias ilustracións do debuxante Luís Seoane, as cales veñen a modo de postal e que, por tanto, o lector pode extraer do libro.

O fin desta edición conmemorativa de 'As laranxas máis laranxas de todas as laranxas' non é comercial, senón meramente institucional e, en consecuencia, non se pode comprar. Con todo, esta obra será distribuída en bibliotecas, colexios e outros organismos públicos.

En concreto, Ramón Villares estivo acompañado pola profesora Montse Pena e pola familia de Carlos Casares. A primeira asegurou que realizar un estudo de 'As laranxas máis laranxas de todas as laranxas' foi unha "delicia", xusto antes de indicar que é preciso coñecer dúas ideas para entender a relación do escritor ourensán coa literatura infantil.

A este respecto, fixo fincapé en que este é un campo que "non lle interesaba especialmente" a Carlos Casares, pero cultivábao porque si lle importaba moito o seu papel na normalización lingüística da lingua galega.

O "POUSO SOCIAL" DA LITERATURA DE CASARES

Como segunda idea, destacou o "pouso social" da súa literatura e explicou que mentres 'A Galiña azul' ensínanos a "non ser homoxéneos", a obra 'As laranxas máis laranxas de todas as laranxas' móstranos como "o enxeño e a intelixencia poden facer fronte a calquera abuso de poder".

"A fantasía é unha arma de rebelión masiva para levarnos cara á tolerancia", subliñou Montse Pena, quen baseou o seu traballo en material inédito: tanto en cartas persoais do escritor como no arquivo da sociedade cultural O Facho. E é que esta peza teatral gañou o Concurso de Textos Teatrais O Facho en 1973 e, nese mesmo ano, representouse por primeira vez no 'I Mostra de Teatro de Ribadavia'.

A obra, tal e como relatou a profesora de Literatura Infantil e Xuvenil, "renova o teatro infantil galego" e "convértese rapidamente nun clásico", ademais de cumprir o desexo de Carlos Casares, que era que pasase por todas as escolas de Galicia.

E é que para o autor ourensán os verdadeiros críticos e quen tiñan a última palabra eran os nenos, a quen, subliñou Montse Pena, gustou moito esta pequena peza dramática.

ILUSTRACIÓNS DE LUÍS SEOANE

Así mesmo, a profesora da Universidade de Santiago de Compostela (USC) fixo fincapé en que as ilustracións de Luís Seoane "captan moi ben o sentido da obra", mostrando o "humor" e o "absurdo" do texto nos seus debuxos.

Pola súa banda, Christian Casares, fillo do escritor ourensán, asegurou que o seu pai, quen presidiu o Consello da Cultura Galega, estaría "realmente feliz" se puidese ver esta reedición de 'As laranxas máis laranxas de todas as laranxas', a cal presenta, ao seu xuízo, unha análise "moi brillante" por parte de Montse Pena.

Así mesmo, cualificou esta reedición como "libro obxecto", un libro que o seu pai compraría se puidese, pois lle prestaba moita atención ao deseño.

Pola súa banda, Ramón Villares avanzou que o próximo día 16 de maio terá lugar un concerto en Ourense, no que se musicará o texto de Carlos Casares 'A Formiga'. Este concerto repetirase en Santiago o día 18, un día despois das Letras Galegas, dedicadas este 2017 ao autor ourensán.