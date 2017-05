Un escolar ourensán, premiado no curso de debuxos sobre Dereitos Humanos do Defensor do Pobo

O xurado do Concurso de Debuxo sobre Dereitos Humanos Defensor do Pobo, que preside a Defensora do Pobo, Soledad Becerril, deu a coñecer os nomes dos gañadores da XIV edición no que participaron 2.296 nenos de 115 centros educativos de Primaria e Secundaria de toda España.

Na categoría de primaria foron galardoados Aarón Viso Xusto (CEIP Castrelo de Miño, Castrelo de Miño, Ourense); Roberto Sebastián Castro (CEIP Plácido Domingo, Madrid); Daniel Bustinza Basallo (Colexio Irabia-Izaga, Pamplona). Ademais, recibiu un accésit o debuxo de Tania Benavente Ortega (CEE Ponce de León, Montijo, Badaxoz).

Na categoría de secundaria, os premiados foron Lúa Vázquez Matías (IES Joaquín Araújo, Fuenlabrada, Madrid); Marta Martín Jarandilla (IES Celestino Mutis, Madrid) e Víctor Martín Castro (Colexio Nuryana, La Laguna, Tenerife).

O Concurso de Debuxo Defensor do Pobo organízase coa colaboración da ONG Globalización dos Dereitos Humanos e ten como finalidade promover o coñecemento dos dereitos humanos entre os escolares españois. O acto de entrega dos premios terá lugar no Congreso dos Deputados.

Nesta edición, ademais da Defensora do Pobo, integraron o xurado a galerista Isabel Azcárate, o pintor Hernán Cortés, a representante do Padroado de Unicef-Comité Español Ana Luisa Delclaux, o debuxante José María Gallego, a presidenta da Fundación Alicia Koplowitz, Alicia Koplowitz; o pintor Abraham Lacalle e o galerista, Rafael Ortiz.