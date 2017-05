Varios colectivos LGTBI volveron ás rúas este venres en Santiago para clamar contra a "intolerancia" e polo dereito das persoas homosexuais e transgénero a "ser e existir" e ter unha "vida digna".

Concentración de colectivos LGTBI contra o bus de Faiche Ouvir | Fonte: Europa Press

Unhas 500 persoas participaron o pasado xoves nunha marcha polo centro histórico da capital galega logo da visita á cidade do "autobús do odio" da asociación Hazte Oír, que se paseou polo Ensanche compostelán reclamando o "fin do adoutrinamento sexual nas aulas".

Este venres, entidades LGTBI e colectivos sociais concentráronse na Praza do Obradoiro, onde lanzaron proclamas como "transfobia fora de Galicia" ou "'Y si las niñas teñen pito, bueno y que?'".

"Somos nós mesmos, o que queremos é que non veñan buses a dicirnos que non existimos, que veñan coa transfobia e instigando ao odio", manifestou en declaracións aos medios o secreatario da asociación 'Amizando', Hugo Pérez.

Os participantes leron un manifesto no que acusaron a Hazte Oír de escudarse na liberdade de expresión para lanzar mensaxes "de odio", á vez que reclamaron a elaboración dunha lei galega que recoñeza os dereitos das persoas transgénero.

Na concentración participaron o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, o portavoz municipal do BNG, Rubén Cela, ou os deputados de En Marea Marcos Cal e Luca Chao.

Este venres, En Marea, PSdeG e BNG rexistraron no Parlamento de Galicia un borrador para elaborar unha futura lei galega de identidade de xénero, unha norma que colectivos piden ao Partido Popular de Galicia que apoie para "outorgar dereitos básicos de calquera cidadán" ás persoas transexuais.