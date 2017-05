Forzan a porta da vivenda dunha persoa maior en Lugo para auxiliala tras caerse no baño

Persoal de emerxencias forzou a porta do domicilio dunha persoa maior na súa vivenda en Lugo co fin de auxiliala tras caerse no baño.

Segundo informou a Policía Local de Lugo, ás 11,40 horas deste venres recibiu o aviso na Sala do 092, procedente do 112, de que unha persoa maior caeuse no baño coa porta pechada e necesitaba asistencia médica.

Os feitos sucederon nun domicilio situado no primeiro piso do número 14 da rúa Ramón Piñeiro de Lugo, ata onde se desprazou unha dotación do 061.

Persoal de emerxencias accedeu ao ano tras forzar a porta, tras o que a persoa maior foi trasladada pola ambulancia ao Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) de Lugo.