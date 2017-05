O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar sinalou este venres que a inhabilitación xudicial por catro meses do alcalde da Merca, Manuel Velo Reinoso, é "unha cuestión que ten que resolver internamente" ese concello ourensán e que "o tempo dirá" se se mantén no cargo ou haberá unha substitución.

José Manuel Baltar, presidente da Deputación de Ourense | Fonte: Europa Press

Así o sinalou este venres tras ser preguntado pola sentenza do Xulgado do Penal número 1 de Ourense, feita pública o xoves, que condena ao rexedor da Merca a catro meses de inhabilitación e a unha multa de 700 euros.

A sentenza considérao responsable dun delito de desobediencia ao non demoler unha vivenda unifamiliar na localidade de Corbillón ata o ano 2015, a pesar de que existían numerosos requirimentos e notificacións oficiais desde 1996.

Baltar pediu para o edil da Merca, que xa non é militante do PP, "manter a presunción de inocencia", a pesar de que a sentenza en primeira instancia "parece que a bota abaixo", porque "aínda ten a posibilidade de recorrer" a sentenza.

Neste sentido, lembrou o caso do alcalde de Baltar (Ourense), José Antonio Feijóo, que "tivo unha experiencia similar e a Xustiza deulle a razón", polo que "non tivo que dimitir nin deixar as súas responsabilidades á fronte do Concello".

Feijóo fora xulgado por un suposto delito de coacción a catro veciños do Concello, para evitar que concorresen nas listas do PSdeG nas eleccións municipais de 2011.

Baltar descartou que a Deputación teña que actuar no caso de que finalmente o edil da Merca deba deixar o seu cargo. Así, insistiu en que "é unha cuestión que ten que resolver internamente o concello da Merca".

"O TEMPO DIRÁ"

"En todo caso A Merca ten que ter un alcalde ou unha alcaldesa. O tempo dirá se segue sendo Manuel Velo ou se hai algunha sorte de substitución", abundou.

Respecto da cita coa Xustiza doutros dous alcaldes ourensáns que lograron o seu cargo nas listas do PP, Baltar lembrou que do mesmo xeito que no caso de Manuel Velo "ningún é do PP neste momento" porque "renunciaron á acta" e insistiu no "respecto aos tempos xudiciais" ata que se produza unha "posición firme", en referencia ás sentenzas.

Trátase do edil de Vilariño de Conso, Ventura Sierra, que o 25 de maio enfrontarase a unha petición de cinco anos de cárcere e 14 de inhabilitación, acusado de prevaricación e falsidade documental en varios contratos que, presuntamente, foron adxudicados a dedo entre os anos 2012 e 2013.

Ademais, en outubro pasará polo banco o alcalde de Xinzo de Limia, Antonio Pérez, para o que a Fiscalía reclama 10 anos de inhabilitación por supostos contratos realizados de forma irregular.