Política Social dedica máis de 3,5 millóns a convenios de colaboración con 11 entidades do ámbito da discapacidade

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, asinou este venres os convenios de colaboración nominativos coas 11 entidades do ámbito da discapacidade de Galicia, destinados ao mantemento das súas estruturas e á realización de programas de interese xeral. A través deles, a Xunta de Galicia destínalles 3,5 millóns de euros, unha contía que repercutirá de maneira directa en 100.000 persoas.

Fonte: Europa Press

O orzamento total distribuirase entre once federacións que aglutinan a 150 asociacións. Estas son Autismo Galicia, que recibirá 155.044 euros; Cogami, que obterá 946.012 euros; Down Galicia, que recibirá 446.838 euros; Faxpg, cunha achega de 723.644 euros; Feafes-Galicia, que obterá 588.434 euros; Fegadace, dotada con 211.511 euros; Fademga Plena Inclusión Galicia, cunha partida de 198.571 euros e Aspace e Fagal, que recibirán 85.000 euros. As dúas entidades non adscritas ao Cermi, Aspaym e Fegerec, recibirán 42.992 euros e 22.200 euros, respectivamente.

"Con este investimento, mantense o compromiso adquirido pola Xunta de Galicia en canto á blindaxe do financiamento destinado ao mantemento das entidades de discapacidade", dixo Rey Varela, que apuntou que son "unha peza fundamental para asesorar, representar, axudar e fomentar a inclusión social das persoas con discapacidade física, psíquica ou sensorial".

Ademais das propias entidades e dos seus usuarios, este acordo tamén repercute na totalidade do colectivo de persoas con discapacidade en Galicia, que representa ao redor do 8% da poboación.

"Coa intención de chegar a todo o colectivo, estes convenios de colaboración están destinados a federacións que teñen un campo de atención específico para a súa área de discapacidade e, por tanto, desenvolven actividades distintas con persoas xordas, con síndrome de Down, con parálise cerebral ou Alzheimer, entre outras discapacidades", engadiu o conselleiro.