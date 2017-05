Navantia Fene suspende a carga da primeira estrutura para o parque Hywind por un problema técnico

Navantia Fene decidiu atrasar a estiva da primeira da estrutura para o parque Hywind de Statoil por un problema técnico. Por parte da compañía pública explicaron que o buque semisomerxible 'Albatross', que se encargará de trasladar as superestructuras ata Noruega, non puido aproximarse suficientemente á zona de carga polas súas grandes dimensións.

Precisamente o tamaño do barco obrigou a realizar un dragado da zona portuaria para poder levar a cabo a carga, pero ao aproximarse ás instalacións as turbinas moveron o fondo e os sedimentos acumulados impediron ao buque pegarse á zona de carga.

Por parte da empresa pública remarcan que se trata dunha cuestión técnica allea a Navantia e remarcan que é a primeira vez que un barco destas dimensións entra no estaleiro fenés e poden xurdir, por tanto, inconvenientes.

En principio, a manobra de carga da primeira das estruturas levará a cabo este sábado, a condición de que o problema quede resolto. O calendario de Navantia incluía realizar a carga da segunda unidade este domingo e, tras os traballos de amarre, iniciar a navegación rumbo a Noruega a principios da próxima semana.

PRIMEIRO ENVÍO

Navantia Fene fabrica en alianza con Windar Renovables un total de cinco superestructuras para o parque mariño de Hywind, en Escocia.

Neste primeiro envío partirán as dúas primeiras e para o segundo está previsto que navegue unha única cimentación e no terceiro, as dúas últimas.