Galicia rexistrou en abril un 83% menos de precipitacións que a media

A media de precipitacións do mes de abril en Galicia situouse nos 22 litros por metro cadrado, un valor moi afastado dos 120 L/m2 do que se adoitan a rexistrar no cuarto mes do ano, o que supón que a Comunidade rexistrou durante este mes un 83% menos de precipitacións.

Así o recolle no resumo do Informe climatolóxico de abril, feito público este venres por Meteogalicia, segundo o cal o cuarto mes do ano foi "extremadamente seco", sen apenas borrascas atlánticas.

De feito, o único día en todo o mes no que as choivas foron xeneralizadas foi o último, o día 30; ao que se suma o día 1, que deixou ceos parcialmente anubrados e chuvascos illados, restos da inestabilidade que deixaba o paso dun sistema frontal do mes de marzo. De feito, é o mes de abril máis seco da serie xunto co ano 1982.

Os valores máis altos foron os rexistrados na Serra do Xistral e na comarca do Sar e interior de Noia, entre 45 e 50 L/m2. Os valores máis baixos alcanzáronse nas comarcas de Viana e Valdeorras, con valores inferiores aos 10 L/m2.

TEMPERATURAS ALTAS

O mes de abril quedou caracterizado pola presenza moi frecuente de altas presións localizadas no Cantábrico, o que fixo que apenas conseguise chegar ningunha borrasca desde o Atlántico e, desde esa posición, o anticiclón propiciou a chegada de aire cálido procedente do sur da península Ibérica e do norte de África, polo que as temperaturas estiveron en xeral por encima do esperado.

En concreto, as temperaturas mínimas estiveron en valores medias próximas aos 6 graos, sendo os valores máis baixos os rexistrados no sur das comarcas da Limia e Verín (preto de 1 grao) e os máis altos na Ría de Vigo e na península do Morrazo, (con valores próximos aos 11 graos).

Pola súa banda, o valor medio das máximas estivo nos 19,6 graos. Os máis baixos rexistráronse na alta montaña ourensá e na serra do Xistral, con valores próximos aos 11 graos, e os valores máis altos (ao redor dos 25 graos) na comarca do Ribeiro.

Así, a anomalía de temperatura media foi de 2,3º graos, o cuarto valor máis alto desde 1961, pero lonxe dos 4,2 graos alcanzados en abril de 2011, o máis cálido da serie.

XEADAS

Por outra banda, o informe de Meteogalicia destacan dentro deste mes de abril as xeadas dos días 27 e 28, debido á chegada dunha masa fría do norte e a ausencia de vento e noites despexadas nesas dúas xornadas. O valor máis baixo rexistrado alcanzouse en Baltar, na provincia de Ourense, con -8.2 graos na noite do 26 ao 27.

En canto ao vento, destacan os fortes refachos do nordés rexistradas nas xornadas do 19 e 20, nas que houbo avisos por refachos de vento que mesmo chegaron a superar puntualmente os 100 quilómetros por hora no extremo norte da Comunidade.